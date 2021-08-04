咬出含金量？奪牌選手白費工

東奧90公斤級男子柔道選手Lasha Bekauri在頒獎時咬著金牌留念。本屆東奧金牌的含金量只有約1.34%，主要是由銀打造、於外層鍍金。（新華社）

你知道奧運 金牌含金量有多少嗎？為何有些選手奪牌後都會咬咬看，彷彿在確認是不是純金？以下是你可能沒聽過的奧運獎牌由來。

源於古希臘的奧林匹克競賽最早可回溯到西元前776年，當時的優勝者被授予橄欖花圈，而非我們如今看到的獎牌。

1896年，首屆現代奧運比賽於雅典登場，也奠定出頒發獎牌給優勝者的傳統，但當時第一名授予的是銀牌，第二名拿銅牌，第三名什麼也沒有。一直到1904年美國 聖路易奧運，金銀銅獎牌的制度才正式上路。

2017年4月1日，東奧組委會推出「都市礦山！大家的獎牌」計畫，向全日本募集不要的3C用品，提煉出約32公斤的黃金、3500公斤的銀及2200公斤的銅。這是奧運史上首次有主辦國將自家民眾納入獎牌的製作過程。

觀眾或許有注意到，參賽選手奪牌後往往會把獎牌拿起來咬，像是在品嘗勝利的滋味。這是一種傳統嗎？

國際奧林匹克歷史學家協會主席瓦利辛斯基（David Wallechinsky）表示，咬獎牌主要是應媒體要求。「這已成為攝影記者最愛拍的照片之一」。

「咬」這個動作確實有其歷史。從前人們會用咬金幣來鑒定純度，因為金子比其他金屬軟，若是純金則會留下齒痕。值得一提的是，在現代奧運初期，金牌是由純金打造；1904年聖路易奧運首次訂出金銀銅牌制，1912年斯德哥爾摩奧運則是最後一屆頒發純金金牌。

現在咬獎牌除了供拍照外已無特別用意。本屆東奧金牌的含金量只有約1.34%，主要是由銀打造、在外層鍍金，規定上至少得用到六克黃金；銀牌使用100%純銀；銅牌則用95%銅與5%的鋅製成。

頒出去的獎牌下場因人而異，有些選手會大方展示在家中，有人會藏起來，也有人會挑在適當時機賣掉。獎牌在頒給選手前的價值並不高，以2018平昌冬奧來看，金牌重量586克是史上最重，在當時大約值606美元，銀牌值320美元，銅牌只值3.5美元。

不過一旦頒發出去，獎牌價格可能會水漲船高。烏克蘭前世界重量級拳王克里契科（Wladimir Klitschko）就把1996年亞特蘭大 奧運金牌以100萬美元賣出，並把錢捐給兒童慈善機構。美國泳將歐文（Anthony Ervin）也曾在Ebay上把2000年雪梨奧運金牌賣掉，捐出17101美元給2004年南亞大海嘯的受災戶。

過去美國選手在贏得奧運獎牌後，依規定還得繳交所謂的「勝利稅」（victory tax），金額由他們獲得的獎牌價值及美國奧會頒發的獎金而定。

幸好前總統歐巴馬在2016年簽署一道法令，讓為國爭光抱獎牌回家的代表隊員免於被國稅局追討。不過法令有個例外，規定像是「飛魚」菲爾普斯這種年收入破百萬美元的選手，不能享受這項減免。