東奧現場冷清 「抖音奧運」熱鬧

2020東京奧運碰上疫情，未能開放觀眾至現場觀賽，不過不少運動員都透過tiktok（抖音）平台上傳短片，為疫情中的賽事增添趣味風貌。 （取材自tiktok）

2020年東京奧運 基於防疫限制，大部分場地都不容許現場觀眾，過往現場掌聲雷動的熱血場面不再。不過，各國運動員紛紛透過社交網路上傳自己在奧運場地及選手村的生活點滴，引來不少好評，也令全球各地觀眾得以在疫情之下，仍能貼近奧運現場，感受這四年一度盛事的熱烈氣氛。

香港01報導，短片社交應用程式TikTok （抖音）平台上，有很多運動員所上傳的奧運備戰片段，當中有些趣味可愛，有些認真熱血，目不暇給。

這個現象引起不少媒體關注。美國 網路媒體Vox報導稱，今屆東京奧運是「第一次擁有TikTok的奧運」（TikTok在2017年才登陸國際市場），它形容，TikTok能夠幫助觀眾與遠在太平洋彼岸的運動員連結，讓這些代表國家的運動員變得更「人性化」，而不再像以往只能坐在電視機旁邊搖旗吶喊。

美國國家公共廣播電台（NPR）更在報導中戲稱，這次因疫情延期的東京奧運，已更名為「TikTok奧運」了。

譬如在TikTok擁有30萬個追蹤者的美國欖球運動員Ilona Maher，在平台上傳了自己在選手村餐廳複雜的廚餘處理系統，又主動為粉絲「開箱」實測先前引起話題的選手村「卡板床」是否夠堅固。另外例如還有美國排球隊成員Erik Shoji，他在TikTok上定期展示在選手村的飲食，也引來不少追蹤者讚好。

運動員們善用TikTok記錄自己的一點一滴，能夠讓觀眾更加貼近運動員在奧運期間的生活點滴。甚至通過運動員「獨家拍攝」的片段，觀眾可以了解更多今屆東京奧運的場地、選手村居住及飲食安排、比賽以外的練習及放鬆場景等等，可以說是為這場「史上最冷清的奧運」增添了一些滾燙的熱情。

Ilona Maher在TikTok上傳在選手村的「卡板床」實測影片後，有網友留言說道「我幾乎忘記了運動員也是普通人，我很喜歡他們這些舉動」、「現在有了TikTok，奧運會變得有趣得多了」