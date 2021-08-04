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韓國魔法 陸桌球女將轉籍像「換顆頭」

聯合新聞網
南韓女子桌球好手田志希判若兩人。（取材自微博）
南韓女子桌球好手田志希判若兩人。（取材自微博）

此次東京奧運南韓女子桌球好手田志希，在女單八強賽中雖然不敵日本選手伊藤美誠，但格外白嫩的外表仍舊引發網友討論。網路上也流出多張疑似整形前後的對比，不少人看了直呼「韓國魔法太牛」，根本就是換了顆頭。

南韓桌球代表選手田志希今年28歲，先前曾是中國大陸的桌球選手。不過由於中國內部競爭太過激烈，因此在2011年1月取得南韓國籍，自此成為南韓桌球選手。

不只換了國籍，大批粉絲也發現田志希根本就是「換了顆頭」，從原本的單眼皮變為水汪汪大眼，皮膚明顯比以前緊緻白皙，眼袋跟法令紋也消失了。回顧過往照片，如今看起來反而年輕了十歲，讓眾網友驚呼原來這就是「韓國魔法」。

田志希時常在社群媒體曬出自拍照，不乏在鏡頭前卸妝、護膚的畫面。田志希甚至被封為「美容大王」，曾表示自己疫情期間最常做的三件事就是「美容、敷臉、打桌球」。

眼見相關討論越來越多，更一度登上微博熱搜，田志希本人也轉發該則文章，開心笑說「哈哈哈哈哈，好多朋友發微信說我上熱搜了」。不少網友留言敲碗整形的醫院，田志希則間接承認「進廠維修」一說，一一回應髮際線是用紋的，雙眼皮則是花了77萬韓幣(約670美元)。

南韓 東京奧運 中國

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