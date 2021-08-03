槍桿下的運動員 緬甸隊出征東奧的兩難

開幕當晚，依照大會資料報導的國際媒體，都以為入場的緬甸旗手是射擊選手Ye Tun Naung，但其實是緬甸團不知何故「全員缺席」，所以主辦方最終是以奧運志工代表緬甸，扛下了出場國旗。（路透）

「出戰奧運的運動員，就是軍方的支持者嗎？」東京奧運 正如火如荼進行之時，遠在另一端的緬甸 人民也疲於應付嚴峻疫情 和持續抗議政變。而這場國際賽事並沒有在緬甸激起多大討論，相反地還引起社會對參賽選手的不滿與憤怒。這樣的情緒也反映了政變之下，緬甸選手的身分兩難——身為公民，他們反抗政變；但身為運動員，他們當然希望參戰奧運。因此各方衡量下，有選手頂著輿論壓力參賽，有選手放棄奧運夢想棄賽，但也有預計出賽的選手最終卻沒有出現。

三位選手 缺席開幕

緬甸自1948年開始參加奧運，至今仍未獲得任何一面獎牌。此次出征奧運的三位選手分別是參加女子羽球單打的Thet Htar Thuzar、參加射擊男子10公尺空氣手槍的Ye Tun Naung，以及柔道女子63公斤級的Chu Myat Noe Wai。不過開幕當晚，依照大會資料報導的國際媒體，都以為入場的緬甸旗手是射擊選手Ye Tun Naung，但其實是緬甸團不知何故「全員缺席」，所以主辦方最終是以奧運志工代表緬甸，扛下了出場國旗。

網友不支持不參與

根據奧運官網顯示，羽球與射擊選手目前皆已完賽，但無緣晉級。不過參與柔道的選手Chu Myat Noe Wai原本預計出賽，但目前奧運官網上卻沒有其相關的選手資料介紹以及賽程表單，也讓外界疑惑她目前的去向與狀況。

此次出征奧運，參與女子羽球單打的Thet Htar Thuzar。（美聯社）

體育館外抗議的民眾。（路透）

事實上，不論參賽或棄賽都非易事。7月6日，22歲的羽球選手Thet Htar Thuzar在其社交平台上宣布參賽：「我長久以來的願望已經成真，我希望在艱辛的環境裡可以讓緬甸人笑一笑，哪怕只有一下。」Thet Htar Thuzar自小在泰國長大，其父親是羽球教練，她在2010年回到緬甸繼續接受訓練，並且在過去幾年積極爭取奧運參賽資格。她稱自己會努力成為所有緬甸人民的代表，「我的成功就是緬甸人的成功。」

唯網友們並不認同Thet Htar Thuzar的參賽決定，更揚言不支持不參與「公民不服從運動」的選手，儘管Thet Htar Thuzar過去也曾多次抗議政變。「妳並不代表我們...我不再為妳感到驕傲了！」其中一位網友更引用棄賽選手Win Htet Oo的話，

頂尖泳將 痛批軍權

「我不會在沾滿人民鮮血的旗幟下參與開幕式遊行。」

現年27歲的Win Htet Oo是緬甸頂尖的游泳選手，保持該國在50米、100米、200米的自由式記錄，且原本打算代表緬甸出征奧運。他在6歲開始學游泳，於2017年前往墨爾本加強訓練，並在2019年的東南亞運動會上成為緬甸第一位達到奧運標準時間的選手，但一切都被政變打亂計劃。Win Htet Oo在緬甸政變兩個月後，宣布放棄參加奧運，「政變一發生，我就知道我不能參加奧運了，而只要軍方還控制緬甸奧委會（MOC），我就不會參賽。」

緬甸游泳選手Win Htet Oo為了抗議軍政府，放棄參加東京奧運。（取材自臉書）

事實上，棄賽或許也是Win Htet Oo的最後抗議手段。政變發生不久，他便詳細列出緬甸軍方暴行，去信國際奧委會，並要求獲准以個人身分參賽。他在4月1日的臉書貼文上稱，「若接受目前的緬甸奧委會，就等同承認一個殘暴政權的合法性。」但最終，國際奧委會卻以「保持政治中立」為由，拒絕其申請。

申請無望的Win Htet Oo告訴《Time》，「國際奧委會不能以中立原則來迴避這些事，他們必須下定決心做出決定，才能真正地保護奧運。」他認為國際奧委會的處理方式——允許緬甸或其他壓迫人權的殘暴政權國家參賽——最終將有損奧運的價值觀和原則。他也表示，他能理解國際奧委會目前有諸多處理事項，但希望他們在賽後可以獨立調查緬甸奧委會，甚至將之開除。

疫情+暴雨 雪上加霜

自2月1日政變至今，緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計軍方已殺害934位平民、逮捕6,928人，拘留5,348人。除了要對抗軍方的殘暴政權，緬甸人民同時還面臨嚴峻的疫情危機以及暴雨天災。隨著緬甸如今的單日確診已經來到4,000至5,000人（總病例人數為27.9萬，死亡人數7,845)，在醫療人員參與公民不服從運動以及人民拒接接種軍方購買的疫苗之後，醫療能量已經非常吃緊，染疫的死亡人數也開始攀升。緬甸各個地區也開始傳出集體染疫、人民想辦法找氧氣瓶自救的消息。

連日暴雨釀災，讓緬甸疫情雪上加霜。（路透）

目前讓疫情雪上加霜的，是過去一周的連日暴雨讓當地多個地區氾濫成災，部分地區的水位已淹到「只能看得見屋頂」，數百人也因此流離失所。根據克倫資訊中心（KIC）在臉書上的照片顯示，醫護人員在水位及腳踝的淹水街道裡，連人帶床地把病患抬出，安置到安全的區域。不過在如此嚴峻的環境下，軍方依然持續無差別地攻擊醫護人員，甚至偽裝成病患看病，最後逮捕志願醫生，並且扣留醫療物資。

「除了扳倒獨裁 做什麼都無趣」

「現在，除了扳倒獨裁者，我們對任何事情都不感興趣！」在殘暴政權與悲觀前景看似沒有終點的情況下，這也是為何部分緬甸人民不能同理奧運選手的參賽決定。正如接受訓練20年最終卻無緣奧運的Win Htet Oo表示：

「對我而言，無法參加比賽僅是告吹我個人的奧運夢；但對數以百萬的緬甸年輕人而言，他們是眼睜睜地看著自己的夢想幻滅。」

然而無論參賽與否，每一個人皆是軍方政權下的受害者。

而在奧運如火如荼地進行之時，日本的緬甸社群在26日也聚集到東京國家體育館前抗議——「本著和平與平等精神的奧運，怎能忽視緬甸現在正在發生的事情！」其中一位抗議者更直言參賽選手不能代表緬甸。另一邊，遠在墨爾本、只能在螢幕前觀看賽事的Win Htet Oo也告訴《衛報》：

「我棄賽的原因，是希望讓人們、運動員們知道我的國家發生了什麼事，這是我所能提出的問題，我希望他們能以任何方式聲援緬甸人民。」