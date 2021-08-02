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摩洛哥婦產九胞胎創紀錄 1天用掉百片尿布

編譯張君堯
九胞胎每兩小時餵一次奶，每天總共喝六公升的配方奶。(取材自推特)
九胞胎每兩小時餵一次奶，每天總共喝六公升的配方奶。(取材自推特)

摩洛哥一位產下九胞胎、創下世界紀錄的媽媽透露，孩子們每天需用掉100片尿布和整整6公升的牛奶，並透露自己實在是太累了、無法照顧他們。

現年26歲的西賽（Halima Cisse）5月5日在摩洛哥卡薩布蘭卡的「Ain Borja診所」產下九胞胎，打破了由舒爾曼（Nadya Suleman）在2009年創造的世界紀錄，當時她生下八胞胎。

西賽堅持認為自己的九個嬰兒是自然受孕，出生時體重落在500公克到1公斤之間，九胞胎誕生後被留在診所重症監護室的保溫箱中，由一組醫生和護士全天候照顧。西賽表示，「自己在剖腹產前幾分鐘才發現自己懷了九胞胎」，並稱「當我發現我有九個孩子時，我感到非常震驚，因為我以為會生七個」。

回憶生產當天，西賽表示，「當嬰兒出來時，我的腦海中浮現出很多問題。我非常清楚發生了什麼，似乎有源源不斷的嬰兒從我身上湧出」，並補充說，「我姐姐握著我的手，但我能想到的就是我將如何照顧他們，誰來幫助我」。

看著在保溫箱裡熟睡的所有九個嬰兒，西賽說，「在經歷艱難的分娩近三個月後，我仍在康復中，每天只探望嬰兒兩次30分鐘並試圖與他們『建立聯繫』」。九胞胎每兩小時需餵一次奶，每天總共喝六公升的配方奶，同時需要用掉100片、每兩小時更換一次的尿布。到目前為止，嬰兒的護理費用已經花費約100萬英鎊(約138萬美元)，並由政府支付。

西賽透露，在分娩後的一個月內她的母乳就用完了，預計她的嬰兒將再住院兩個月。西賽說，「工作量很大，我仍然感到非常虛弱。懷孕非常困難，我需要很多休息」，並強調「生一個孩子已經夠難了，但生九個孩子是不可想像的，照顧他們所涉及的工作量令人驚訝，我感謝正在做所有辛勤工作的醫療團隊和政府為此提供資金」。

西賽35歲的丈夫艾爾比（Kader Arby）由於疫情的旅行限制，一直到7月9日才抵達摩洛哥，在隔離十天後，他於7月19日第一次見到他的9個孩子。他說：「這是一種不可思議的感覺，我感謝上帝，他們活了下來，他們和我妻子的健康狀況都在改善。」

艾爾比承認照顧家人在經濟上是「具有挑戰性的」，目前他們住在一間簡陋的房子裡。他說，他們現在必須擴建以容納九胞胎。艾爾比補充說，「關於未來有很多事情需要解決，但就目前而言，我們只專注於照顧我們的嬰兒並讓他們回家，我最關心的不是我房子的大小、我們有多少房間或錢，而是確保我的妻子和孩子都沒事」。

現年26歲的西賽（圖右）日前在摩洛哥卡薩布蘭卡的「Ain Borja診所」產下九...
現年26歲的西賽（圖右）日前在摩洛哥卡薩布蘭卡的「Ain Borja診所」產下九胞胎，打破2009年創造的世界紀錄。(取材自推特)

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