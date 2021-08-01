我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／拜爾絲再度退賽 放棄自由體操單項比賽

東奧／男4x100米混合泳 美10連霸破世界 德雷塞爾第5金

影／深海異形？ 「外星魚」凸眼吐內臟 網揭畸形殘酷真相

綜合報導
俄羅斯39歲漁夫捕到外形奇特的海洋生物。（取材自Instagram）
俄羅斯39歲漁夫捕到外形奇特的海洋生物。（取材自Instagram）

俄羅斯39歲漁夫費多佐夫（Roman Fedortsov）平時靠著拖網漁船打撈鱈魚、黑線鱈和鯖魚等魚種，有時會捕到海底1000公尺深的魚種，其中不乏外形奇特的海洋生物，好比近期他捕到一條長得像外星人的魚。

費多佐夫拍攝的照片在網路上瘋傳，但他坦承自己通常不知道大部分魚種是什麼，只是出於好奇而分享這些照片。他不同意許多人認為牠們是醜陋怪物的說法：「這些生物以牠們自己的方式展現美麗的一面。」

不少網友指出這些外觀奇特的凸眼生物，原本長相不一定像照片裡的模樣。網友Danny0101提到：「大多數魚會因為被漁網拉起時產生的壓力變化而迅速變形。牠們通常不會長這樣。」

網友Fredericks也說：「深海生物會有凸出的眼睛，從嘴裡伸出來的內臟這些奇怪的特徵，是因為被人毫不客氣地拖到壓力比原本生活海域小很多的海上。」網友melissasala則質疑：「為什麼魚網要放這麼深？很浪費這些深海生物的生命，打撈後也扔不回去了。」網友redcoat表示：「看來我們又發現地球另一塊可以傷害的區域了。」

俄羅斯39歲漁夫捕到外形奇特的海洋生物。（取材自Instagram）
俄羅斯39歲漁夫捕到外形奇特的海洋生物。（取材自Instagram）

俄羅斯

上一則

日本1天新增逾萬確診 連4天創新高 東京首破4000人

下一則

土耳其近百起野火 調查是否恐怖主義破壞行徑

延伸閱讀

野生「鮭魚壽司」？ 北海道深海新物種 網友看了喊想吃

野生「鮭魚壽司」？ 北海道深海新物種 網友看了喊想吃
影／漁夫撈到凸眼吐內臟「外星魚」 網揭畸形殘酷真相

影／漁夫撈到凸眼吐內臟「外星魚」 網揭畸形殘酷真相
水母

水母
青島「綠潮」滸苔成災 撈起35噸 山東、江蘇掀罵戰

青島「綠潮」滸苔成災 撈起35噸 山東、江蘇掀罵戰

熱門新聞

Delta變種病毒威力大，再加上全球性極端氣候現象，供應鏈面臨崩潰。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

2021-07-24 15:32
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
印尼政府正考慮實施第三劑加強針計畫，圖為一位準備接種科興疫苗的印尼民眾。路透

數百醫護打完兩劑科興仍染疫亡 印尼擬啟動加強針計畫

2021-07-27 12:41
德國女子體操隊在東京奧運選穿一件式體操服，一路延伸到腳踝。(路透)

德國體操隊「長褲緊身衣」征戰東奧 羨煞日本女性

2021-07-28 02:28
東京奧運如火如荼展開，原先造成日本數百萬民眾道德困境的體育盛事，上周末在日本選手一口氣拿下5面金牌後，日本大眾對奧運似乎悄悄「改觀」。(Getty Images)

獎牌治百病？日本選手連拿5金 反奧運聲浪「改觀」

2021-07-25 22:20

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國22金居首 美國19金 台北2金

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下

吳亦凡涉性侵遭警方拘留 網酸：監獄很大，你忍一下
東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金

東奧／羽球擊敗中國高塔 中華隊麟洋配奪金
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了