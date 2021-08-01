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遇網戀騙子？她怨對象太神秘 一查才知是「王子」

綜合報導
英國21歲女大生懷疑交往一年的男友是騙子，最後意外發現對方是奈及利亞王子。（取材自推特）
英國21歲女大生懷疑交往一年的男友是騙子，最後意外發現對方是奈及利亞王子。（取材自推特）

英國21歲女大生依絲特（Esther）懷疑她在網路交往1年的曖昧對象提奧（Theo）是騙子，最後意外發現對方是奈及利亞王子。

依絲特解釋自己對提奧情有獨鍾，他們有相似的背景：來自奈及利亞同一個部落，且目前都住在英國。但因為提奧種種可疑行跡，她一直懷疑對方是騙子，最後很高興發現提奧沒說謊，只是隱瞞他王子的身分，因為提奧希望依絲特多了解他。

英國21歲女大生懷疑交往一年的男友是騙子，最後意外發現對方是奈及利亞王子。（取材...
英國21歲女大生懷疑交往一年的男友是騙子，最後意外發現對方是奈及利亞王子。（取材自推特）
英國21歲女大生懷疑交往1年的男友是騙子。（影片截圖）
英國21歲女大生懷疑交往1年的男友是騙子。（影片截圖）

依絲特和提奧一天會聊天數次，提奧總是向依絲特發送早安或晚安訊息。依絲特覺得對方很甜很體貼，認為對方是她「尋覓的人」。但他們從來沒有用視訊通話，也沒實際見過面。提奧說他在奈及利亞出差，所以沒法碰面，且他不接依絲特主動打來的電話。

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依絲特最後發現提奧真名為「麥可」（Michael）。提奧表示：「提奧其實是我中間的名字（Middle name），如果你不是很了解我，我會告訴你我叫提奧。但如果我們很熟，我會說我的名字是麥可。」

提奧拒絕視訊通話的原因是因為他要管理三個不同的企業，分身乏術：「說實話，我只是沒有時間。很難進行五分鐘或十分鐘的視訊通話。」

提奧補充自己對依絲特是認真的，但礙於王子的身分才會對她有所隱瞞：「以前曾經歷不順利的感情，這次希望依絲特多了解我。」

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