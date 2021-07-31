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韓7女神級運動員 才貌雙全

綜合報導
女排選手郭侑花。（取材自百度百科）
女排選手郭侑花。（取材自百度百科）

運動場上，總少不了許多外貌與實力兼具的選手。日本媒體「ディリー新潮」最近點名七位南韓女將，並稱呼她們為「神七」，讚美這些美貌和實力都過於常人的運動家。

南韓前體操選手孫延在。（取材自Instagram）
南韓前體操選手孫延在。（取材自Instagram）

1.孫延在

孫延在過去是南韓新體操代表，自高中時代的2010年就嶄露頭角，2012年在倫敦奧運拿下第5名，並在2014年里斯本的世界杯系列賽奪冠。2016年里約奧運，孫延在拿下第4名，隔年2月引退，現在主要以培育後進及擔任講評為主。

車由蘭。（中新社資料照片）
車由蘭。（中新社資料照片）

2. 車由蘭

車由蘭有「撞球女神」的稱號，多次入選國家代表隊。特別在2012年她拿到世界排名第8，以及在2013年亞洲排名第2，是生涯的顛峰時期。2015年她嫁給大她13歲的南韓作家，目前生下兩個孩子。當母親的車由蘭美貌依舊，常在不少公開活動中露面。

3. 郭侑花

女排選手郭侑花179公分的高䠷身材，加上清純的外貌，被稱為排球界的偶像。郭侑花原本效力於興國生命隊，不過在2015年被檢驗出禁藥遭禁賽，而她自己則供稱只是服用了減肥藥。雖然鬧出醜聞，但是後來郭侑花轉戰各處，仍有一批死忠粉絲。

南韓撞球選手韓菊熙。 （賽事影片截圖）
南韓撞球選手韓菊熙。 （賽事影片截圖）

4.韓菊熙

又一位被稱做撞球女神的人物。韓菊熙直到24歲的2010年才開始入門撞球，但4年後就在業餘大賽中勝出。如今已36歲的她仍然未婚，也沒有交往對象。她曾表示希望另一半是「與年齡無關，希望是重視家庭的人」。

南韓格鬥選手宋佳妍。（取材自Instagram）
南韓格鬥選手宋佳妍。（取材自Instagram）

5.宋佳妍

宋佳妍是南韓綜合格鬥選手，高中就學過自由搏擊、柔道跟合氣道，打開武術世界的大門。現在的她有著警護、截拳道、劍道等多種武術段位。後來橫跨演藝圈，在綜藝節目及電視劇都曾有過演出。

南韓滑冰選手金妍兒在2014年索契冬奧會花樣滑冰舉行表演賽。（新華社）
南韓滑冰選手金妍兒在2014年索契冬奧會花樣滑冰舉行表演賽。（新華社）

6.金妍兒

大名鼎鼎的滑冰界女王，在包括冬季奧運等多個賽事中斬獲金牌，甚至還有「金妍兒的對手只有金妍兒」一說。2014年引退後至今仍享有高人氣，替10幾家知名企業產品代言的她，一年收入估計就有上百億韓元的驚人收入。

南韓游泳健將鄭達萊。（取材自Instagram）
南韓游泳健將鄭達萊。（取材自Instagram）

7.鄭達萊

游泳健將鄭達萊多次參加過奧運、世界杯等賽事，並在2010年廣州亞運的200公尺蛙泳項目拿下金牌。2015年後因傷引退，轉戰網紅與演藝圈，靠著苗條的身材與美貌話題仍然不斷。

奧運 南韓

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