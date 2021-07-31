美退役女 秀勳章抗歧視

美國軍聞網站《任務與目標》（Task & Purpose）23日以頭條報導一樁趣聞，用美國陸軍退伍軍人「愛梅莉」為例，說明女性退伍軍人上網時，就該怎麼對付隨便臆測她們軍旅生涯的「性別歧視小白」。（取材自推特）

美國 軍聞網站《任務與目標》（Task & Purpose）近日以頭條報導一樁趣聞，以一位名叫「愛梅莉」（Emery）的美國陸軍退伍軍人為案例，說明女性退伍軍人上網時，該怎麼對付隨便臆測她們軍旅生涯的「性別歧視 小白」。

I left this one on another tweet about this but I'm leaving it here too



The reason why it seemed like they turned tail and dropped it might not be apparent to most at first glance, but here's why; pic.twitter.com/H0k7hsEdUz — GekiritZ (@GekiritZ) July 16, 2021

來源：推特

根據報導，愛梅莉之前服役於美國陸軍第82空降師，現在是實況主兼模特兒，平常以「EmeryEXP」的ID在網路活動，日前一條推文提到「我真的從軍過，全職內容創作有些日子是更累人」，隨即就被一位暴怒的YouTuber批評。

這位ID為「Tommy C」的YouTuber在自己的頻道稱愛梅莉的推文「氣了我一整晚」，也在推特回文指「等等！！喔，那是個女人啊，繼續」。

這條推文不只開啟兩人隔空交火互槓，更讓Tommy C開了地圖砲，出言貶低女性官兵在軍中的表現，更稱自己的「小小性別歧視挖苦」是「典型的我，我承認」，接著繼續抱怨一起服役的女性同袍沒有做好自己的本分，還說他看到女性官兵「被拋棄，指控人們性侵」等。

愛梅莉告訴《任務與目標》，她能說Tommy C就只因為她是女人就武斷地推測她的軍旅生涯，也決定為他把事情一次解釋清楚，打出堪稱整個軍事推特史最厲害的一記殺招：直接公開她掛滿勳章與技能章的軍裝照。

一位熱心的網友在推文引用愛梅莉的軍裝照，說明技能章包括傘兵、步槍射擊專家與步兵戰鬥章，勳章則說明她表現出模範榜樣，也曾被部署到海外與立下功績。

《任務與目標》引述愛梅莉的DD-214表格（美軍退伍令），她是在2016年入伍，成為一位野戰砲兵火砲定位雷達操作員，隨後到空降學校受訓，2017至2018年跟著美國陸軍第501空降步兵團部署到阿富汗，2019年返國，卻在一次跳傘事故多處受傷，在服役期滿前因傷退伍。