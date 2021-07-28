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德記者自抹泥巴稱救災被揭穿 新聞造假遭停職

編譯周辰陽
德國日前因連日暴雨引發洪災，北萊茵-西伐利亞邦的巴德明斯特艾非爾鎮受創嚴重，但前去採訪的「RTL」記者歐倫卻被目擊者揭穿，在襯衫與臉龐抹泥巴後製播新聞。（取材自推特）
德國日前因連日暴雨引發洪災，北萊茵-西伐利亞邦的巴德明斯特艾非爾鎮受創嚴重，但前去採訪的「RTL」記者歐倫卻被目擊者揭穿，在襯衫與臉龐抹泥巴後製播新聞。（取材自推特）

德國日前因連日暴雨引發洪災，北萊茵-西伐利亞邦的巴德明斯特艾非爾鎮（Bad Münstereifel, North Rhine-Westphalia）受創嚴重，但一名前去採訪的記者卻被目擊者揭穿，在襯衫與臉龐抹泥巴後製播新聞，遭到電視台停職處分。

每日郵報報導，德國傳媒「RTL」先發布一條旗下記者歐倫（Susanna Ohlen）採訪報導的「洪災後清理：RTL主播在巴德明斯特艾非爾伸出援手」新聞，但根據一位目擊者22日放上網路的影片，實情顯然並非如此。

從自稱葛拉夫（Eddie Graf）的網友拍攝影片可見到，歐倫當時穿著雨靴，站在滿目瘡痍的街道上，隨後兩度彎腰半蹲，伸手撈起地上的泥巴，往身上的藍襯衫與臉龐抹來抹去，接著就轉身面對採訪團隊，準備開始進行拍攝。

根據另一位網友上傳推特的「RTL」新聞影像來看，可以確認葛拉夫拍攝的人基本上就是歐倫。

德國「RTL」記者歐倫自2008年開始就在該台工作，主持過「晚安RTL」、「早安...
德國「RTL」記者歐倫自2008年開始就在該台工作，主持過「晚安RTL」、「早安德國」與「Point 12」等節目。（取材自Instagram）

歐倫自2008年開始就在「RTL」工作，主持過「晚安RTL」、「早安德國」與「Point 12」等節目，新聞造假消息曝光後，「RTL」以聲明承認歐倫此舉明顯違反新聞原則與電視台自己的標準，已決定給予停職處分。

德國 洪災 暴雨

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