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貪到廁所竟有「黃金馬桶」 俄國交警上校涉貪被捕

編譯周辰陽
俄羅斯涉賄的交警高層家裡有黃金馬桶。(翻攝自The Moscow Times&Telegram/Alexander Khinshtein)
俄羅斯涉賄的交警高層家裡有黃金馬桶。(翻攝自The Moscow Times&Telegram/Alexander Khinshtein)

俄羅斯調查委員會日前在南部的斯塔夫羅波爾區（Stavropol）逮捕一位官拜上校的資深交通警察，指控他領導一個犯罪幫派與涉嫌收受重賄。從現場蒐證照片可見，這位涉賄的交警高層過著奢華的生活，光是廁所就有著黃金馬桶蓋與大理石地板。

來源：YouTube

莫斯科時報、泰晤士報與Sky News報導，這起賄賂案規模達數百萬俄羅斯盧布，涉及數十名資深交通警官，被拘押的薩福諾夫（Alexei Safonov）警察上校與六名部下被控「在數年間」收受1900萬盧布（約25.3萬美元）的賄賂，以交換發放非法的穀物運輸卡車牌照。

俄羅斯最大政黨「統一俄羅斯」的資深國會議員辛施泰因（Alexander Khinshteyn）透露，斯塔夫羅波爾交通警察局有超過35名交警在此次大規模行動遭到拘押，調查期間搜索約80處房產，起出大量現金、名車與文件，「一個真正的黑手黨正在該地區運作」。

辛施泰因也在自己的Telegram頻道分享薩福諾夫豪宅內部的影像，可見到廁所內的馬桶、坐浴桶、置物櫃、洗手台與鏡子似乎都用上黃金裝飾，迅速引起網民關注。此外，大廳、樓梯間、會客室、浴室與臥室都富麗堂皇到令人乍舌，調查新聞網站「Baza」就稱「這可能是君王的住處」，莫斯科時報也稱這些照片「看起更像豪華房地產廣告」。

報導指出，薩福諾夫的六名部下分別是一位前資深交警、一位交通督察員與四名平民，他們發出的牌照容許運輸業者無視地區法規，甚至可以從容通過警察的檢查哨。

警察 俄羅斯 幫派

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