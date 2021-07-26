罕見「玻璃章魚」 太平洋深水海域首度直擊

海底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」身影。（取材自臉書）

海洋生物學家日前進行34天遠征時，在離澳洲 5100公里的太平洋深水海域以水底機器人捕捉到罕見的「玻璃章魚」（學名：Vitreledonella richardi）身影。

來源：臉書

玻璃章魚是世上最神祕生物之一，牠們除了眼睛、視神經及消化器官，其餘部位皆為透明。過去海洋生物學家僅能從玻璃章魚的捕食者腸道裡研究牠們，這次卻難得與牠們兩度相遇。

人們1918年首度發現玻璃章魚，但只知道牠們生活在熱帶和亞熱帶地區海平面下200-1000公尺處的暮光區（Twilight Zone），以及1000-3000公尺處的午夜區（midnight zone，也稱半深海帶）

此次玻璃章魚由施密特海洋研究所（Schmidt Ocean Institute）的研究船Falkor號發現。該研究所為Google前首席執行官艾立克‧史密特（Eric Schmidt）及妻子溫蒂·史密特（Wendy Schmidt）共同創立的非營利基金會。波士頓 大學和伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）的科學家也參與此次探險。

海洋生物學家在日前結束的探險期間，在九座從未發掘過的海底山脈目擊可能為新發現的海洋動物，他們還完成超過30000平方公里的高解析度海床地圖。

水底機器人SuBastian此次共21次潛入海裡，拍攝超過182小時。除了捕捉玻璃章魚畫面，還有另外五個海底山脈、世界上現存最大的魚鯨鯊（whale shark）和一隻長腿蟹從另一隻長腿蟹那裡偷魚的影像。