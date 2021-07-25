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英帕運女選手被官員批「褲太短」 回擊：無權指指點點

編譯張君堯／綜合報導
兩屆帕奧會冠軍、英國國田徑選手布林表示，日前在英國錦標賽後一名官員告知她的運動短褲「太短且不合適」，讓她感到離譜且無言以對。（路透）
兩屆帕奧會冠軍、英國國田徑選手布林表示，日前在英國錦標賽後一名官員告知她的運動短褲「太短且不合適」，讓她感到離譜且無言以對。（路透）

兩屆帕奧會冠軍、英國國田徑選手布林（Olivia Breen）表示，日前在英國錦標賽後一名官員告知她的運動短褲「太短且不合適」，讓她感到離譜且無言以對。

現年24歲的布林在推特上表示，雖然感謝比賽主辦方，但仍不應該讓女性在比賽時「感到不自在」。布林指出「我總是感謝主辦田徑賽事的志願者們，他們做得非常出色，讓我們有機會參與競爭」。

布林表示這樣針對其穿著的評論來自另一名女性「傷害更大」，布林強調「妳無權說我能穿什麼、不能穿什麼」，並透露英格蘭田徑國家隊已經與她取得聯繫，稱「他們（英格蘭田徑國家隊）一直非常支持，這真的很好」。

布林呼籲「當你參加比賽時，你希望感覺盡可能輕鬆、讓你表現得更好，我們有權穿我們得...
布林呼籲「當你參加比賽時，你希望感覺盡可能輕鬆、讓你表現得更好，我們有權穿我們得到的和我們可以穿的」，並表示做出該評論的官員可能會「破壞年輕女運動員的信心和自尊」。（取材自Instagram）

布林呼籲「我們有權穿我們得到的、和我們可以穿的」，並表示做出該評論的官員可能會「破壞年輕女運動員的信心和自尊」，布林補充道「對我來說，這讓我很生氣，如果我只有16歲，那會讓我淚流滿面」。

布林認為在與帕奧會運動員打交道時，需事前為官員提供更好的「語言指導」，稱「他們需要尊重我們，而不是讓我們覺得自己像垃圾」。布林更指出自己很好奇若同樣情況發生在男選手身上是否還會遇到相同批評，質疑這是否有「雙重標準」疑慮。

身為贊助商、並為布林提供裝備的愛迪達發言人也聲援布林，稱「看到她（布林）除了運動表現以外的事情被評判、這令人失望。我們完全贊同她的看法，並希望活動主辦方能夠接受這些批評」。

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