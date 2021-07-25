看YouTube自學滑板 12歲女孩代表英國出征奧運

年僅12歲天才滑板高手布朗沒有教練指導，僅靠觀看YouTube影片學習技巧，代表英國出征東京奧運。（路透）

年僅12歲就代表英國 出征，天才滑板高手布朗（Sky Brown）沒有教練指導，僅靠觀看YouTube 影片學習技巧，成為東京奧運 焦點之一。

布朗出生於日本宮崎縣，父親是英國專業滑板選手，母親是日本人，2歲時就喜歡看爸爸溜滑板，逐漸萌生她對滑板的熱愛。起初父親相當反對，除了擔心布朗受傷外，滑板選手清一色都是「男性」，女性選手要闖出一片天，限制不少。

來源：YouTube

布朗在無教練的情況下，透過反覆練習和看YouTube影片學習，雖然練習過程中時常受到來自男生的冷嘲熱諷，但她仍憑藉著對滑板的喜愛，將這些屈辱轉化成動力。

布朗8歲時首次挑戰職業賽事，面對身高是自己一倍的選手並不怯場。2019年代表英國出賽，布朗以11歲的年紀奪得滑板世界錦標賽銅牌，身輕如燕的她，能做出高難度騰空動作，成為全球首位成功做出轉體720度的女子滑板選手，相關影片還在YouTube上吸引超過800萬人觀看。

去年夏天，布朗在U型池練習時，不慎從15尺高的位置摔落至地面，造成顱骨、手腕多處骨裂，右手手指、心臟、肺部都受到重創；在經過多次搶救後，布朗奇蹟重生、復元，且未因此退卻，如今將參加生涯首屆奧運。

滑板在今年首度列入奧運競賽，布朗希望在東奧獲得金牌，激勵更多女孩參與這項運動。她說：「如果你去滑板公園，幾乎都是男孩，但我覺得如果女生看了我在奧運的表現後，她們或許會想要練習滑板。如果我做到了，她們就會想，『我可能也行』。