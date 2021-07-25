我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

挪威沙灘手球隊嫌比基尼褲太暴露 穿短褲卻遭罰

編譯周辰陽／綜合報導
挪威沙灘手球隊日前在歐洲錦標賽女子組銅牌戰出戰西班牙隊， 挪威隊選手當天穿短褲應戰，隔天卻遭歐洲手球總會以「不當穿著」為由，全隊被罰1500歐元。（取材自推特）
挪威沙灘手球隊日前在歐洲錦標賽女子組銅牌戰出戰西班牙隊， 挪威隊選手當天穿短褲應戰，隔天卻遭歐洲手球總會以「不當穿著」為由，全隊被罰1500歐元。（取材自推特）

歐洲沙灘手球錦標賽女子組銅牌戰18日在保加利亞瓦爾納由挪威出戰西班牙。但挪威代表隊選手沒有按規定穿著比基尼褲，反而選擇穿上短褲應戰，隔天遭歐洲手球總會（EHF）以「不當穿著」為由，一人開罰150歐元，全隊合計吞下1500歐元（約1767美元）的罰單。

BBC與俄國「RT」報導，EHF發布聲明指出，挪威代表隊穿著短褲出賽，「並不符合國際手球總會（IHF）沙灘手球比賽規則定義的運動員制服規定」。挪威手球總會（NHF）事前則已表明，要是代表隊因此被罰，他們將會支付罰款。

挪威代表隊的選手們認為比基尼褲過於暴露，讓她們感到不必要的性化與生理期不適，因此想要換短褲參賽。NHF就在錦標賽舉行之前找上EHF，請求准許他們的選手穿著短褲參加比賽，卻被告知此舉違反規則，可被處以罰款。

來源：推特

根據報導，挪威女子代表隊原本甚至願意為穿短褲出賽付罰款，但隨著時間越來越接近對上匈牙利的開幕戰，局勢變得複雜起來。其中一位選手哈特維克（Katinka Haltvik）告訴挪威公廣「NRK」，代表隊一開始接獲告知每人每場比賽要罰50歐元，「我們接受了。然而就在比賽之前，我們被告知，要是我們像那樣出賽，就將被取消資格。所以我們必須穿比基尼褲出場」。

EHF事後強調，這僅只是向NHF澄清處罰清單，也宣稱取消資格從來不是選項之一。NHF主席李歐則表示，「這應該是在標準化框架內的自由選擇，最重要的事情是擁有運動員感到舒服的設備」。（編譯周辰陽）

俄國 推特

上一則

英衛生大臣剛康復又失言 籲勿對病毒退縮挨批麻木不仁

下一則

印度破紀錄雨量釀洪災 至少136死 10萬人避難

延伸閱讀

美國奧運代表隊紛傳染疫 華裔替補選手確診退賽

美國奧運代表隊紛傳染疫 華裔替補選手確診退賽
東奧／確診頻傳怕爆 美國體操隊遷出選手村、改住飯店

東奧／確診頻傳怕爆 美國體操隊遷出選手村、改住飯店
東奧防疫措施 頒獎採自助式 戴口罩不合影

東奧防疫措施 頒獎採自助式 戴口罩不合影
英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告

英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告

熱門新聞

Delta變種病毒威力大，再加上全球性極端氣候現象，供應鏈面臨崩潰。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

2021-07-24 15:32
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
印度神童阿南德於18日發布新影片，稱全球「第三波疫情」即將爆發，且數月後將是災情最慘重之時，更點名台灣提供防疫建議圖／取自Youtube Conscience

印度神童預言第3波疫情將至 「點名台灣」提供防疫建議

2021-07-20 15:42
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
英國女王伊麗莎白二世（右）與孫子哈利和孫媳婦梅根2018年的合照。Getty Images

哈利出書續爆王室料 恐自斷返英慶祝女王就職路

2021-07-21 08:21
以色列衛生部表示，最近幾周進行的研究顯示，輝瑞疫苗在預防感染Delta變異病毒株方面的有效性只有39%。(路透)

Delta病毒好凶 以色列：輝瑞疫苗保護力降至39%

2021-07-23 23:34

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰