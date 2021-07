挪威沙灘手球隊嫌比基尼褲太暴露 穿短褲卻遭罰

歐洲沙灘手球錦標賽女子組銅牌戰18日在保加利亞瓦爾納由挪威出戰西班牙。但挪威代表隊選手沒有按規定穿著比基尼褲,反而選擇穿上短褲應戰,隔天遭歐洲手球總會(EHF)以「不當穿著」為由,一人開罰150歐元,全隊合計吞下1500歐元(約1767美元)的罰單。

BBC與俄國 「RT」報導,EHF發布聲明指出,挪威代表隊穿著短褲出賽,「並不符合國際手球總會(IHF)沙灘手球比賽規則定義的運動員制服規定」。挪威手球總會(NHF)事前則已表明,要是代表隊因此被罰,他們將會支付罰款。

挪威代表隊的選手們認為比基尼褲過於暴露,讓她們感到不必要的性化與生理期不適,因此想要換短褲參賽。NHF就在錦標賽舉行之前找上EHF,請求准許他們的選手穿著短褲參加比賽,卻被告知此舉違反規則,可被處以罰款。

This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi