挪威沙灘手球隊嫌比基尼褲太暴露 穿短褲卻遭罰

挪威沙灘手球隊日前在歐洲錦標賽女子組銅牌戰出戰西班牙隊， 挪威隊選手當天穿短褲應戰，隔天卻遭歐洲手球總會以「不當穿著」為由，全隊被罰1500歐元。（取材自推特）

歐洲沙灘手球錦標賽女子組銅牌戰18日在保加利亞瓦爾納由挪威出戰西班牙。但挪威代表隊選手沒有按規定穿著比基尼褲，反而選擇穿上短褲應戰，隔天遭歐洲手球總會（EHF）以「不當穿著」為由，一人開罰150歐元，全隊合計吞下1500歐元（約1767美元）的罰單。

BBC與俄國 「RT」報導，EHF發布聲明指出，挪威代表隊穿著短褲出賽，「並不符合國際手球總會（IHF）沙灘手球比賽規則定義的運動員制服規定」。挪威手球總會（NHF）事前則已表明，要是代表隊因此被罰，他們將會支付罰款。

挪威代表隊的選手們認為比基尼褲過於暴露，讓她們感到不必要的性化與生理期不適，因此想要換短褲參賽。NHF就在錦標賽舉行之前找上EHF，請求准許他們的選手穿著短褲參加比賽，卻被告知此舉違反規則，可被處以罰款。

This is what they have to wear. They say these bottoms make them feel unnecessarily sexualized + uncomfortable when they have their periods and the likes. They will however play in them as long as they are mandatory by the CEV. pic.twitter.com/OYmmS5PyGi — Tradia (@amalieskram) July 15, 2021

來源：推特

根據報導，挪威女子代表隊原本甚至願意為穿短褲出賽付罰款，但隨著時間越來越接近對上匈牙利的開幕戰，局勢變得複雜起來。其中一位選手哈特維克（Katinka Haltvik）告訴挪威公廣「NRK」，代表隊一開始接獲告知每人每場比賽要罰50歐元，「我們接受了。然而就在比賽之前，我們被告知，要是我們像那樣出賽，就將被取消資格。所以我們必須穿比基尼褲出場」。

EHF事後強調，這僅只是向NHF澄清處罰清單，也宣稱取消資格從來不是選項之一。NHF主席李歐則表示，「這應該是在標準化框架內的自由選擇，最重要的事情是擁有運動員感到舒服的設備」。（編譯周辰陽）