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印度30村民搶救1墜井童 意外牆塌全跌落 11人慘死

綜合報導
印度中央邦約30名村民想營救1名墜井兒童，其間出現意外全部人墜井，造死11人死亡。(取材自推特)
印度中央邦約30名村民想營救1名墜井兒童，其間出現意外全部人墜井，造死11人死亡。(取材自推特)

印度中央邦日前發生一起悲劇，一名兒童玩耍時不慎跌入一口深井，約50名村民聞訊趕往救人，期間，約30人站在水井上的護牆附近，護牆卻突然崩塌，他們全部跌入井內。據悉，事件已致11人遇難。

香港01報導，事發於7月15日傍晚，中央邦維迪沙市（Vidisha）附近Lal Pathar村莊，一名8歲兒童在水井附近玩耍時不慎墜井。消息馬上傳遍整個村落，晚上7時半至8時左右，約50名村民前往營救，其中約30人圍在覆蓋水井的護牆上，部分人想爬落井救少女，部分就靠著護欄支援落水村民、有部分人在圍觀。該口井深50呎（約15公尺），水深20呎（約6公尺）左右。

據報導，有目擊者形容，當時水井護牆突然倒塌，約30名村民同時跌落井中，隨後警方及政府救援人員到場，至晚上11點，再有一部拖拉機及四名警察意外滑落水井內。其後，當局派出國家災難救援隊及國家災難響應部隊組成的隊伍到場支援，其中兩名獲救者透露，他們是被其他村民用繩索救出。

現場畫面所見，大批救援人員站在水井附近，出動挖泥機等清空碎片救人，救援人員從井裡抬走遇難者遺體。中央邦首席部長Shivraj Singh已下令徹查事件。

事件引起全國關注，事故至今已造成11人死亡，19人獲救。警方表示，事故起因是水井護牆建在鬆散的泥土上，無法承受這麼多人的重量，導致突然倒塌。

有印度媒體指，井內可能還有人被困。不過當局認為井裡應該已無人被埋，但會繼續救援行動，直至抽出所有井水，清理井底確保無人被困。

這起意外事件讓網民大呼可怕，稱難以想像在漆黑環境下同時有30人跌落水井。另有村民批評，罪魁禍首其實是地方政府，因為那口水井是附近700個家庭的唯一水源，每天都有大量村民前往打水，水井的護牆卻是如此脆弱。

另有村民向村長及村委會反映，最先跌落井的小孩，正是因為走近護牆塌陷位置才會失足。

印度 警察 香港

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