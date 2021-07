英圖書館推廣兒童閱讀 竟找人扮猴戴「假陽具」

英國 東倫敦一間圖書館 舉辦夏季閱讀活動,邀請一位穿著鮮豔猴子服裝、戴著假陽具的演員串場演出。活動照片日前放上社群 平台後引起家長反彈,圖書館已致歉,並強調:「未來不會再發生。」

圖書館表示該活動外包給表演公司,但在預定活動時沒意識到其中一件動物服裝不合適。圖書館很抱歉冒犯了當地民眾,並會「全面徹查、採取嚴厲行動。」

Apparently this is meant to encourage kids in Redbridge to pick up reading for summer. Please tell me the rationale behind these indecent costumes that were shown to families and done so publicly. Is this really necessary? @Jas_Athwal @RedbridgeLive pic.twitter.com/6I8DBcmDM3