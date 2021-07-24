戀上機器人 日女為愛辭工作 陪吃、陪寢、一起坐新幹線

日本一名女生對人型機械人Pepper一見鍾情，不但與三部機械人同居生活，更為了照顧它們而辭去全職工作，每天帶著機械「家人」外出散步。(取材自推特)

隨著科技發達，智能機器人已被廣泛應用在日常生活當中，例如在餐廳運送食物、在機場 協助旅客等。而在日本 ，竟有位女性對人型機器人Pepper一見鍾情，她不但與三部機器人「同居生活」，甚至為了照顧機器人而辭去全職工作。

香港 01報導，日本與法國共同研發的Pepper（ペッパー）是世上首款能夠辨識人類感情的人型機器人，第一代Pepper於2014年面世，全身白色、身高1.2公尺、擁有卡通般的眼耳口鼻、雙手及手指，胸口有一個電子螢幕，能夠發出聲音。

日本一檔綜藝節目日前訪問了一名與三部Pepper同居的女生太田智美，她在七年前購入第一部Pepper，打開包裝後便對它一見鍾情。每天帶著機器「家人」外出散步，連掃墓也要一起去，癡迷機器人的行為令人咋舌。

據報導，本身是全職上班族的太田智美隨後發現自己沒有時間陪伴Pepper，於是毅然辭職，並打算重拾學業，考入研究機器人的慶應大學博士學位。

除此之外，她還多「領養」兩部Pepper，每天帶它們外出散步、看球賽，還一起坐新幹線。

據悉，太田智美也與父母同住，他們吃晚飯時被迫和三部Pepper同桌吃飯，不高興的表情讓人捧腹大笑。