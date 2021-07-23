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第三波疫情燒不完 泰國政府應對能力受質疑

中央社
泰國4月爆發的第三波疫情沒有緩解跡象，大曼谷地區疫情尤其嚴峻，篩檢站的人潮不曾減少。（中央社）
泰國4月爆發的第三波疫情沒有緩解跡象，大曼谷地區疫情尤其嚴峻，篩檢站的人潮不曾減少。（中央社）

泰國4月初爆發第三波疫情，情勢嚴峻遠超過前兩波，從每天新增千例到超過萬例，民眾對政府的憤怒與日俱增。泰國政府遭批錯失控制疫情的最佳時間點，應對能力備受質疑。

泰國去年3月第一波疫情爆發，政府迅速關閉邊境，實施各種限制商業活動和大型聚會措施，甚至取消了俗稱潑水節的泰國新年宋干節（Songkran）假期，很快控制住疫情，但經濟代價太大，導致今年宋干節不敢像去年一樣取消假期，只是柔性勸導民眾不要跨府移動，錯失控制疫情的最佳時間點。

第三波疫情來勢洶洶，累計約40萬人染疫，其中有9成是遭第三波疫情感染。這波的爆發點一般認為是曼谷知名高級夜店的群聚感染，這個夜店以高消費出名，是許多名人愛去休閒的地方，就在疫情尚未緩解時，夜店爆發感染，讓泰國民眾對這些有權勢的階層萌生諸多不滿。

變種病毒的肆虐更加重了疫情發展，即使政府祭出各種封鎖措施，確診人數仍快速增加，尤其在疫情最嚴峻的大曼谷地區病床數嚴重不足，不斷傳出民眾因等不到病床而病逝家中、甚至自殺的消息，而社群媒體一張張民眾漏夜排隊甚至淋雨只為了有限的免費篩檢名額，更讓民眾質疑政府應對疫情能力。

緊接著的疫苗施打計畫似乎也沒有政府預期的順利，儘管泰國的暹羅生物科技和英國阿斯特捷利康公司（AstraZenaca）簽約，授權暹羅生物科技在泰國製造AZ疫苗，但AZ疫苗交貨速度不如預期，泰國持續購買中國製的科興疫苗。

但泰國人對科興疫苗的效力存疑，不斷傳出施打兩劑科興疫苗的前線醫護人員確診消息，泰國政府7月中統計，在完成接種兩劑科興疫苗的67萬7348名醫護人員中，有618人感染新型冠狀病毒，其中一名護理師病故，還有一人情況危急，讓泰國政府緊急宣布要讓醫護人員打第三劑疫苗來補強。

就在每日新增病例越來越高的狀況下，泰國政府為拯救經濟，7月1日起啟動普吉沙盒計畫（Phuket Sandbox），讓完整接種疫苗的國際旅客入境普吉島免隔離，若此計畫成功，可當作泰國其他觀光地點的示範點。

7月1日的啟動計畫儀式，從總理帕拉育、觀光暨體育部長皮帕（Pipat Ratchakitprakan ）、交通部長薩薩楊（Saksayam Chidchob）到副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）都到普吉島共襄盛舉，場面好不歡樂。

然而，當天泰國確診病例再度攀上新高，單日新增飆破5000例，死亡人數更是節節攀升，而一張在社群媒體上瘋傳官員們在普吉島海邊吃飯的照片，更讓泰國人有強烈的相對剝奪感。

在野黨例如為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move forward）以及反政府的民間團體進步運動（Progressive Movement）都鼓勵受到封鎖措施影響生計的民眾和業主向政府提出賠償要求。

泰國發展研究機構（Thailand Development Research Institute）之前公布的一份報告顯示，泰國政府最主要的錯誤，就是儘管第三波疫情早在4月初就可看出端倪，但在沒有適當配套措施下讓大家放了宋干節，讓疫情擴散到全國。

報告批評，從政府突然關閉建築工地和禁止餐廳內用就可以看出來，政府缺乏適當的疫情評估、應對和協助民眾的計畫，政府的措施常常讓民眾困惑，例如前一天才說不會有封鎖計畫，隔天立刻就宣布封鎖計畫。

報告也批評泰國政府的疫苗政策，過度倚賴自產的AZ疫苗，報告認為政府一開始應該多方購買不同廠牌的疫苗，而不是到後來只購買保護力較差的科興疫苗。報告最後建議應成立一個獨立的特別委員會，調查並分析政府在應對疫情上的疏失，以避免未來再犯同樣錯誤。

泰國政府為了拯救經濟，7月1日啟動普吉沙盒計畫，總理帕拉育等官員都到普吉島參加開...
泰國政府為了拯救經濟，7月1日啟動普吉沙盒計畫，總理帕拉育等官員都到普吉島參加開幕儀式。（圖：泰國總理府提供）

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