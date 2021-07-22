「蛇」吻 菲律賓弄蛇人當場喪命

菲律賓班詩蘭省一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。（取材自推特）

菲律賓班詩蘭省（Pangasinan）一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。

這名弄蛇專家為62歲的阿爾瓦雷斯（Bernardo Alvarez）日前在曼加爾丹鎮（Mangaldan）抓到這條「北菲律賓眼鏡蛇」（Northern Philippine Cobra），並聲稱已經馴服這條可致命的生物。

當阿爾瓦雷斯向旁觀者展示這條蛇時，他還將眼鏡蛇靠近他的嘴唇、假裝親吻牠，不料這條眼鏡蛇突然向前猛撲過去，一口咬住阿爾瓦雷斯的舌頭，讓他癱倒在地、痛苦地尖叫起來。

隨後警察 和醫務人員急忙趕到現場急救這位蛇類專家，但他們到達時阿爾瓦雷斯已經沒有生命反應、被現場宣布死亡，醫生透露他的身體已經因毒液而僵硬。阿爾瓦雷斯的姊姊表示，「一名警察和一名醫生過來檢查，並告訴我們他沒有脈搏，所以他們試圖讓他甦醒，但他們沒有成功，因為眼鏡蛇的毒液太強了，我們不知道怎麼接受發生在他身上的事情」。

事件過後，憤怒的當地居民選擇將這條眼鏡蛇殺死。班詩蘭省衛生官員德古茲曼（Anna de Guzman）指出「蛇的毒液會導致癱瘓，這種麻痺可能會停止受害者的呼吸、影響體內氧氣的流動，最終停止心臟跳動」。

菲律賓北部眼鏡蛇被廣泛認為是世界上最致命的蛇之一，其毒液會攻擊受害者的呼吸系統，意味著被咬到一口就極有可能致命。