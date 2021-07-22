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恐怖 東奧「人頭氣球」晚上會發光

綜合報導
「人頭氣球」飛行高度約為7層樓高。（Getty Images）
「人頭氣球」飛行高度約為7層樓高。（Getty Images）

日本東京奧運炒熱氣氛，東京都上空放出一個巨大人頭熱氣球，引起民眾圍觀，紛紛拍照上傳社群網站，形容這宛如恐怖漫畫大師伊藤潤二的作品「人頭氣球」。更讓人驚悚的是，這個飛了7層樓高的巨型人臉，到了晚上還會一閃一閃地發黃光。

中央社報導，「人頭氣球」近日成為日本推特的熱門關鍵字，許多民眾拍下這個空中的巨大黑白人頭熱氣球照片，上傳到社群平台，有人還不忘附上伊藤潤二「人頭氣球」作品對照圖。

來源：akkz01

有網友說，「完全是伊藤潤二的人頭氣球，太恐怖了」、「實際看到的心裡創傷比想像中還嚴重」、「東京正在拍人頭氣球的真人版嗎」？

日本放送協會（NHK）報導，這個空中的巨大黑白人頭，是3人組現代藝術團體「目」所製作的熱氣球作品，命名為「正夢」，是東京奧運與帕運的相關活動之一。

「人頭氣球」晚上會發黃光。（影片截圖）
「人頭氣球」晚上會發黃光。（影片截圖）

人頭高度約為7層樓高，臉孔圖案是實際存在的人臉，由網路上募集1000名志願人士，再從中選出製作。

「目」成員之一荒神明香說，在嚴峻的疫情時期，能夠完成這件事像奇蹟一樣，期盼大家看到這個浮在空中的人臉，可以想到「做這種事也很好、發生神祕的事情也很好」，希望能夠喚起大家的想像力。

「人頭氣球」起飛時畫面也讓人覺得可怕。（Getty Images）
「人頭氣球」起飛時畫面也讓人覺得可怕。（Getty Images）

東京奧運 日本 社群網站

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