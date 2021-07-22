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俠盜獵車手真實版 贓車開上鐵軌逃逸

編譯周辰陽
英國赫特福德郡切森特15日發生一起有如電玩「俠盜獵車手」真實上演的偷車事件，拒捕的偷車賊先是倒車拖著警察跑，隨後開著贓車闖進平交道，最後在一臉錯愕的通勤族面前沿鐵軌逃逸。（影片截圖）
英國赫特福德郡切森特15日發生一起有如電玩「俠盜獵車手」真實上演的偷車事件，拒捕的偷車賊先是倒車拖著警察跑，隨後開著贓車闖進平交道，最後在一臉錯愕的通勤族面前沿鐵軌逃逸。（影片截圖）

英國赫特福德郡切森特（Cheshunt, Hertfordshire）日前發生一起有如電玩「俠盜獵車手」（Grand Theft Auto）真實上演的偷車事件，拒捕的偷車賊先是倒車拖著警察跑，隨後開著贓車闖進平交道，最後在一臉錯愕的通勤族面前沿鐵軌逃逸。

BBC與天空新聞報導，嫌犯在艾塞克斯（Essex）偷走一輛黑色的Land Rover Discovery，並且開著贓車來到隔壁的赫特福德郡，就在切森特一個住商混和區的街道上，被艾塞克斯警隊（Essex Police）的兩位警官攔住。

來源：twitter

根據目擊者放上推特的畫面，當時贓車駕駛座的車門已經打開，兩位警官正試著把偷車賊拉下車，還可清楚聽見他們大喊「下車」。但無視警告的偷車賊開始倒車，雖然女警設法成功脫身，卡在車身與車門之間的男警運氣就比較不好，被開始加速的贓車拖上幾公尺，接著才跌落到馬路之上。

影像可見到偷車賊一度停車，男警則趁機趕緊站起，但偷車賊隨後繼續倒車，更將後方另一輛白色汽車推著跑，緊接著開始往前加速，越過警車後揚長而去。

在另外兩支上傳推特的影像中，偷車賊駕著贓車撞穿已經放下的平交道柵欄，隨後開上其中一條鐵軌，接著就是切森特火車站月台上的通勤族一臉錯愕，目送黑色贓車當著他們的面沿鐵軌開走。

來源：twitter

一位名叫阿里（Ali）的目擊者表示，這個事件讓他「瞠目結舌」，「這就像俠盜獵車手跳出來的場面，就那個電玩」。

根據報導，這輛失竊的Land Rover Discovery最後被棄置在車站附近的鐵軌上，導致當地的火車時刻表一度大亂。兩位警官都只受到輕傷，警方則正持續追捕這名偷車賊。

推特 警察 汽車

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