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韓大學環保廁所 糞便變能源 還能換「虛擬屎幣」

綜合報導
南韓國立蔚山科學技術研究院城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。（路透）
南韓國立蔚山科學技術研究院城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。（路透）

南韓一所大學裡，上廁所能用來支付買咖啡或香蕉的錢，而排泄物還可以成為建築物供電能源。

南韓國立蔚山科學技術研究院（UNIST | Ulsan National Institute of Science and Technology）城市與環境工程系周教授設計了一個與實驗室相連的環保廁所，使用糞便製造出替代性能源和肥料。

來源：Reuters

環保廁所裡的BeeVi馬桶以真空幫浦將糞便送往地下水箱，減少用水量。地下水箱裡的微生物將廢物分解為甲烷，甲烷成為建築物能源，為瓦斯爐、電熱水壺和固態氧化物燃料電池提供動力。

周教授表示，跳脫框架思考糞便利用價值，「就會發現糞便在生態循環中能製造能量和肥料。」他解釋一個人每天排便約500克，可轉化為50升甲烷氣體，製造0.5度電的電力或用於驅動汽車前行約1.2公里。

周教授還設計了一種名為Ggool（韓語「蜂蜜」的意思）的虛擬貨幣，讓每個使用環保廁所的人每天賺取10 Ggool。該貨幣能在校園內購買商品，諸如現煮咖啡、泡麵、水果和書籍。只要在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用Ggool支付。

研究生何（Heo Hui-jin）提到：「我以前覺得糞便很髒，但現在認為它是很有價值的寶物。我甚至在吃飯時談論糞便，考慮拿虛擬幣買什麼書。」

學生在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用「屎幣」支付。（路透）
學生在商店挑選自己想要的產品，掃描QR Code就能用「屎幣」支付。（路透）

虛擬貨幣 咖啡 南韓

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