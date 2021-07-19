杜拜60米深潛水泳池 有如一座「水下城市」

泳客潛入海底世界探險。（路透）

世界上最深的潛水游泳 池Deep Dive Dubai近日在杜拜開放。該泳池位於杜拜的Nad Al Sheba附近，已被金氏世界紀錄證實為世界上最深的潛水游泳池，潛水深度達60.02米，可蓄1400萬升水，相當於6個奧運標準大小的游泳池。

綜合媒體報導，Deep Dive Dubai的游泳池擁有最新的技術和無與倫比的設施，包括該地區最先進的高壓氧艙，還有一座令人驚歎的「水下城市」，建造房屋、街道、圖書館等，所有級別的潛水員都可以探索。

一名潛水員體驗在「杜拜深潛」時下棋。（Getty Images）

目前泳池尚未開放予公眾預約，預計7月底才會正式開放。愛好潛水的杜拜王儲哈姆丹（Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum）就是首批遊客之一，他也在社群媒體 分享箇中體驗。

一名潛水員在「杜拜深潛」池底的「水底城市」裡「騎單車」。（路透）

潛水池位於一座面積1500平方公尺的牡蠣形建築內，這是向阿聯過去輝煌採珠業致敬的設計。不過，潛水池的水底城市才是杜拜深潛的最大亮點。潛水客可在其中探索「荒廢已久」的水底公寓，甚至在池底遊樂場打撞球。池內安裝最先進的照明和音響系統，以營造不同氛圍。

這座水池也可用來拍電影 ，堪稱中東地區最大的水下電影製片廠，附近有座剪輯室。

泳客猶如在廢棄樓中歷險。（路透）

為了讓潛水客在每個角落都能玩得安全，水池周圍安裝56支攝影機，具備中東地區最先進的高壓艙，在緊急狀況下可容納12人 。

杜拜深潛總監雅布隆斯基（Jarrod Jablonski）告訴CNN：「世界上有不少深水池，但我們的這座特別有趣。它不僅是最大、最深的…水底下有這麼多東西，光是稱之為潛水池真的不足以形容。」

杜拜深潛的網站上另提醒遊客，「請勿於潛水後登上哈里發塔（Burj Khalifa）頂樓。每次潛水後，建議等待18至24小時，再登高至300公尺以上。不過，先造訪世界最高摩天大樓，之後再來潛水，並不會造成風險」。