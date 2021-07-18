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2劑不足抵禦Delta…以色列超前部署 加打第3劑疫苗

聯合新聞網轉角國際
完成輝瑞BNT疫苗兩劑施打的成年人，面對Delta變種病毒株，雖然能維持「避免重症或住院」的93%保護力；但對於阻止感染的防禦效果卻只有64%。( Getty Images)
完成輝瑞BNT疫苗兩劑施打的成年人，面對Delta變種病毒株，雖然能維持「避免重症或住院」的93%保護力；但對於阻止感染的防禦效果卻只有64%。( Getty Images)

以色列將再度成為人類戰疫的「國家實驗場」！以政治手腕搭配人脈動員的以色列COVID-19疫苗政策，再度發出超前世界的對策，為了回應疫苗時間與病毒變種而衰退的感染防禦力，以色列准許特殊風險患者施打「第三劑輝瑞BNT」疫苗。

此一加強措舉，不僅將讓以色列成為全世界第一個授權「連打三劑mRNA疫苗」的國家；目前正積極施壓美國、歐盟防疫指揮中心「盡速批准第三劑疫苗加強施打」的輝瑞總公司，亦再度配合讓利，宣布原定10月到港的以色列下一波採購疫苗，將提前於8月1日「搶快交貨」，全力協助以色列的第三劑疫苗實驗與全民接種計畫「能全速進行不中斷」。

在過去兩個月內，以色列的疫苗防疫戰略，主要頭痛於兩大問題，一是以色列年初採購的剩餘輝瑞疫苗仍剩餘100萬劑以上，若不在7月31日前打完，將全數過期報廢，二是Delta印度變種病毒株在以色列蔓延，原本一度「清零」的疫情新增率一路攀升，甚至在7月上旬突破了每日500人新增染疫的門檻速率。

之中，針對「100萬劑即期疫苗」的處理交換問題，以色列政府也透過輝瑞總公司的CEO—希臘猶太人出身，在這波疫情中不斷以私人交情「助攻」以色列最快取得輝瑞BNT疫苗的「猶太救命英雄」博爾拉（Albert Bourla）—協調到南韓政府接手同意「等價交換」，以以色列的「70萬劑即期疫苗現貨」，直接抽換南韓秋天才要交貨的「同等數量未來疫苗」。

為了回應疫苗時間與病毒變種而衰退的感染防禦力，以色列准許特殊風險患者施打「第三劑...
為了回應疫苗時間與病毒變種而衰退的感染防禦力，以色列准許特殊風險患者施打「第三劑輝瑞BNT」疫苗。(美聯社)

相關協議在7月5日正式簽字，48小時內，以色列就於7月7日將70萬劑即期疫苗，緊急空運到了南韓仁川機場。目前這批疫苗已全數由南韓疾管收下，並將在7月31日疫苗期前，全數投入於疫情擴散嚴重的首爾都會區與京畿道，兩國「等價交換」也就自此確定「成交」。

然而在處理掉70萬劑即期疫苗後，以色列後續面對的則是「施打節奏」的調配問題。在南韓交換之後，以色列手上備有30~50萬劑的輝瑞即期疫苗，與20萬劑莫德納正常疫苗。同時至今，以色列全國的兩劑完整施打人口比例，已超過60%。其中50歲以上人口的兩劑接種率更高達九成以上，除了年輕族群與6月份才獲准開打的20歲以下人口施打率只達三成以外，以色列30歲以上人口已有80%完成接種。

然而在現在遭遇的新一波Delta流行疫情中，以色列防疫指揮中心卻發現了幾項令人不安的警示：一、Delta新增確診者中，約有30%患者是「打過完整兩劑輝瑞BNT疫苗」的成年人；二、舉國重症病例雖仍非常少、維持在50人以下，但至少半數是「打完兩劑疫苗者」。

以色列將70萬劑即期疫苗緊急空運到南韓，投入於疫情嚴重的首爾都會區與京畿道，兩國...
以色列將70萬劑即期疫苗緊急空運到南韓，投入於疫情嚴重的首爾都會區與京畿道，兩國「等價交換」也就自此確定「成交」。圖為抵達韓國仁川機場的以色列疫苗。 (歐新社)

與此同時，以色列衛生部也在7月初公布與輝瑞合作的研究報告，數據結論顯示，完成輝瑞BNT疫苗兩劑施打的成年人，面對Delta變種病毒株，雖然能維持「避免重症或住院」的93%保護力；但對於阻止感染的防禦效果，卻只有64%。

以色列報告的出爐時機，也正好與輝瑞、BNT總公司發出的警告聲明時間吻合，他們依據「尚未公開的內部數據」與以色列的合作研究，認為當前的疫苗接種，或會隨著時間與病毒變異株的持續更新而出現衰退，因此日前美國與歐盟政府直接發出緊急要求，呼籲歐美各國政府應該盡速考慮「緊急授權施打第三劑疫苗」的加強準備。

雖然針對「追加施打第三劑疫苗」的政策，以色列政府早有準備；但美國與歐盟政府，對於輝瑞的「公開警告訴求」，卻仍抱持著高度疑慮，因為截至目前為止，輝瑞都還沒有公開分享或提交「疫苗防禦力可能衰退」的報告數據；就現行的實驗與臨床觀察來看，亦沒有直接證據能證明「多打第三劑疫苗就能填補防禦力衰退」的說法。

特別是除了歐美各國之外，全世界大多地方目前仍處於「供不應求」的疫苗稀缺潮。如果目前的兩劑接種策略，以足以避免絕大多數的染疫重症與死亡結果，那麼在「全球戰疫避免變種」的一致邏輯下，各國政府應該重視的反而是其他國家的基礎疫苗覆蓋率，而不是一味追求「清零」的超額疫苗接種堆疊。

美國與歐盟方面的保留態度，雖然讓輝瑞與BNT碰了冷釘子，但兩家公司卻高調表示一定會持續「施壓」，遊說各國批准第三劑疫苗接種！誰知不到一個星期內，藥廠方面就找到了極具說服力的配合下家以色列。

根據以色列衛生部在7月12日所公布的第三劑疫苗授權接種指引，以色列的第三劑輝瑞疫苗施打，將限定於「有高度染疫風險的成年人」，包括嚴重免疫系統缺陷者、近期剛完成器官移植手術者、或任何經家醫科醫生診斷判定「有染疫明顯風險者」，都可於完成第二劑疫苗接種的四至八周後，申請施打第三劑輝瑞疫苗。

以色列政府表示：開放高風險族群接種第三劑疫苗，目前只是緊急應變、邊作邊實驗。如果初期結果有正向反應，政府才將擴大開放「60歲以上族群全面施打第三劑」，但後續的開放進度預期不會很快發生。

但開放施打第三劑，也要手上能持有足夠數量的疫苗？於是，積極遊說各國跟進第三劑政策的輝瑞總公司，此刻也就「再度伸出援手」，日前便由輝瑞CEO博爾拉與以色列總理貝內特（Naftali Bennett）通電簽字，輝瑞總公司確定將再度協助以色列「搶貨超車」，把本預計第三季中下旬才能交貨的新一波預購疫苗，提前於8月1日「超速到貨」。

雖然輝瑞與以色列雙邊都沒有公布，8月1日的「搶快疫苗」到貨數量究竟會有多少？但這樣的超速攔截，卻再度讓國際社會看傻了眼，因為就算是與以色列完成「疫苗等價交換」的南韓，下一批大宗疫苗到貨也要等到9月；疫情明明受到有效控制，重症與死亡日增數都只有「個位數」的以色列，為何每次都可以直通天聽，說攔截出貨就攔截出貨、說需要疫苗就馬上超車？

以色列決定施打第三劑輝瑞疫苗，限定「有高度染疫風險的成年人」包括嚴重免疫系統缺陷...
以色列決定施打第三劑輝瑞疫苗，限定「有高度染疫風險的成年人」包括嚴重免疫系統缺陷者、近期剛完成器官移植手術者、或有染疫明顯風險者，都可於完成第二劑疫苗接種的4至8周後，申請施打第三劑輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列媒體都暗示，貝內特與輝瑞CEO博爾拉的「超速默契」，應該仍與疫苗接種的大規模臨床合作有關，因為除了第三劑疫苗的搶先施打之外，以色列政府預期也將在近日啟動「12歲以下兒童」接種疫苗的行動。這兩項重要的施打實驗，將成為輝瑞推動後續疫苗研究、遊說國際社會防疫政策的關鍵資料，因此博爾拉的「全力配合」，自然也就成為輝瑞與以色列舉國「合作共生」的誠意展現。

事實上，在博爾拉同意「超前到貨」之前，以色列的輝瑞接種才因為供應不穩而臨時凍結。這是因為輝瑞的頭兩劑疫苗施打間隔只有三星期，但現存30萬劑即期疫苗卻將在7月31日過期，因此為了避免7月10日才接種第1劑的施打者，等不到第二劑到貨而影響免疫反應的產生效率，以色列政府這才決定暫停施打—但由於博爾拉緊急出手的「帶貨助攻」，目前以色列以重新全速打針，繼續力拚全民免疫。

除了第三劑疫苗的搶先施打之外，以色列政府也將啟動「12歲以下兒童」接種行動，這成...
除了第三劑疫苗的搶先施打之外，以色列政府也將啟動「12歲以下兒童」接種行動，這成為輝瑞推動後續疫苗研究、遊說國際社會防疫政策的關鍵資料。(路透)

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