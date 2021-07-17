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顛覆傳統、挑戰父權？ 南非倡「一妻多夫」

聯合新聞網轉角國際
南非政府希望推動「一妻多夫制」，卻遭保守人士反對，認為這是在「摧毀非洲文化」。（Getty Images）
南非政府希望推動「一妻多夫制」，卻遭保守人士反對，認為這是在「摧毀非洲文化」。（Getty Images）

南非是擁有全世界最自由憲法的國家之一，在婚姻法上也一直領先其他非洲國家，他們不僅一夫多妻合法化，也是最早通過同性婚姻的非洲國家。近日，南非政府希望推動「一妻多夫制」，作為平衡一夫多妻的性別平權法案，卻遭保守人士反對，認為這是在「摧毀非洲文化」、「讓孩子不知道他們是誰生的」。

婦運或女性主義者們不單單從批判一夫多妻中獲得力量，更從中與時代的推進中獲得啟發。...
婦運或女性主義者們不單單從批判一夫多妻中獲得力量，更從中與時代的推進中獲得啟發。（路透）

重男輕女 根深柢固

目前一妻多夫相關倡議以綠皮書的形式發布，未來若獲得社會共識，極有可能成為1994年白人結束少數統治以來，對婚姻法最大規模的改革，影響層面甚至大過2006年合法的同志婚姻。如此「顛覆傳統」的平權提案，在南非依然引發兩極的爭議，而在支持方的論述之中，也提出了南非在地脈絡的見解：一妻多夫不是純粹尋開心而已，而是一種可以挑戰南非父權社會結構、反轉重男輕女的象徵手段，特別是在性暴力問題根深柢固的南非，顯得格外有意義。

為何南非現在要推動一妻多夫制？而過往的一夫多妻，又是奠定在何種基礎上推動的？推動一妻多夫，有機會改善性別平等的問題嗎？

南非政府於上月提出具有諮詢公眾意見的政策綠皮書，內容提到現行法中的婚姻締結模式具有歧視性，沒有盡力促成性別平等。男性可與多名女性結婚，女性卻無法擁有相同權利，是性別歧視。因此以「性別平權」的理由，提出將推動「一妻多夫制」（polyandry），引發社會譁然。很顯然地，政府欲推動的「一妻多夫制」是以一夫多妻（polygamy）的基礎上，所提出的反向性別平權政策。

共享妻子 易有爭執

擁有四名妻子的南非富商、電視名人穆薩．姆塞萊庫（Musa Mseleku），就公開反對一妻多夫：「這會摧毀非洲文化。那些（一妻多夫制）人的孩子怎麼辦？他們要如何知道生出來的到底是誰的孩子？」他說：「女人不能扮演男人的角色。這是前所未聞的。女人現在會為男人支付聘金（ lobola）嗎？ 男人會被期望冠妻姓嗎？」

南洲基督教民主黨（African Christian Democratic Party）領袖肯尼斯．梅舒（Kenneth Meshoe）也出言反對，一夫多妻制是「公認的做法」，但一妻多夫制不是。他認為一妻多夫的婚姻是行不通的，丈夫共享妻子會引發爭執，言下之意認為「男人嫉妒和占有欲更強」。

該黨也在推特上表示，「該提議會增強或破壞家庭關係」、「一妻多夫不是南非傳統」、「試著把自己放在如果你是第二、第三位丈夫的角度」、「這會不會造成家庭暴力？」要公眾審慎思考這個提案。

前任總統 擁有三妻

以「傳統文化」將一妻多夫拒於門外的論述，是現在反對者所主張的大旗之一。

根據南非內政部官網，目前南非法律承認三種婚姻類型有：民事婚姻（civil marriages）、1998年通過的「習慣法所認可的傳統婚姻」（customary marriages，後稱為「習慣婚」）和2006年通過，不分性別可締結的伴侶關係之「民事結合」（civil unions）。除了以基督宗教、伊斯蘭教或印度教等宗教儀式所締結的婚姻外，許多反對者認為一妻多夫是「破壞南非傳統」。

多數的看法認為，南非傳統上的一夫多妻制，與「祖魯族」有關。祖魯族約有1100萬人口，主要居住於夸祖魯－納塔爾省。在過去的種族隔離政策下，曾被列為二等公民，受到白人社會嚴重歧視，如今在南非祖魯族是人口最多的少數民族。祖魯人在南非政壇上的有著舉足輕重的影響力，南非的前總統雅各布．祖馬（Jacob Gedleyihlekisa Zuma）就有三名妻子。

在現今許多國家聞「一夫多妻」仍色變的今日，就有支持者認為，從法律肯認的一夫多妻制與歐美私藏情婦或私生子相比，是更誠實的行為。並在許多傳統文化上都可見得，一夫多妻有時是在解決社會問題，例如確保寡婦能在親屬間繼續受到照顧，減少失怙孤兒。

而「一夫多妻」在文化論述層面上，也時常作為在西方帝國文化主義下，維持自身文化尊嚴的一種手段與方式之一。

一妻多夫 見不得光

在非洲社會裡，許多見不得光但卻實實在在存在的「類一妻多夫」傳統，事實上也是因應著社會需求而衍伸出來。

BBC引述社會學者馬喬科（Collis Machoko）在辛巴威所做的一妻多夫研究，他走訪了20位妻子和她們的45名丈夫。他提到，一妻多夫長期受到社會貶抑，不被法律允許，只能轉入地下。

南非傳統婦運一直以來都以消滅一夫多妻制為職志，一方面訴求男性要再婚時須得到元配的同意，另一方面不斷呼籲一夫多妻是傷害家庭與女性的制度。然而在女性主義不斷開枝散葉的時代進步下，承認愛的形式與多元成為新的運動脈絡。

南非一名LGBTIAQ+社群的研究員麥克連（Nyx McLean）說：「這項提議（一妻多夫制）的是朝著所有性別平等邁出的重要一步。」

一妻多夫在人類社會始終存在，而並非毫無前例可循。 （Getty Images）
一妻多夫在人類社會始終存在，而並非毫無前例可循。 （Getty Images）

南非 歧視 社群

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