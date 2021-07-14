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法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

聯合新聞網
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

這一兩年來全球各地飽受新冠疫情肆虐，民眾出門都必須戴口罩以防染疫。然而在法國地中海沿岸的海濱度假勝地愛德角（Cap d'Agde），不僅不要求民眾外出全程戴口罩，還允許「全裸逛街」，其獨特魅力每年吸引逾5萬名旅客造訪。

愛德角海濱度假勝地是法國歷史上最大的國營開發計畫之一。綜合媒體報導，此地被稱為全世界最自由的地方，因為這裡允許民眾全裸外出，包括銀行、超市、餐廳、美容院、麵包店等，但禁止公開發生性行為。一對新婚夫妻烏索（Arthur O Urso）和卡札琪（Luana Kazaki），日前就選擇來這裡蜜月旅行。

烏索和卡札琪全裸體逛街。（取材自推特）
烏索和卡札琪全裸體逛街。（取材自推特）

從照片中可以看到，烏索和卡札琪不僅全裸在海邊用餐，還「一絲不掛」上超市購物。他們認為來到這裡可以激發「愛的烈火」，給生活帶來新鮮和刺激感。在此之前，兩人也在付費社群平台OnlyFans拍片跟粉絲分享性愛議題，迄今已獲利5.6萬英鎊（約7.8萬美元）。

愛德角的遊客大部分來自法國、比利時、德國、義大利美國、荷蘭及加拿大等歐美國家。雖然賦予民眾不戴口罩和不穿衣服的極大自由，但是倘若忍不住公開發生性行為，將會吃上1.5萬歐元（約1.8萬美元）的罰單。

口罩 美國 義大利

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