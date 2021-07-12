我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

英女30年前垃圾堆撿畫 竟是大師作品 值逾2000元

聯合新聞網
英國知名插畫大師昆丁‧布雷克。（取材自推特）
英國知名插畫大師昆丁‧布雷克。（取材自推特）

一名英國女性日前參加當地骨董估價節目時，發現自己從待處理「垃圾」撿回的畫稿竟出自英國知名插畫大師昆丁‧布雷克（Quentin Blake）之手，粗估市價為1500英鎊（約2073美元）。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，這名身為布雷克粉絲的女性30年前還是藝術系學生時，暑假到慈善機構辦公室打工。她在一堆準備拿去垃圾桶丟的紙裡認出是她喜歡的布雷克作品，立刻從紙堆取出保留至今。

藝術品拍賣行副總克里斯蒂（Frances Christie）從作品的線條以及人物的笑臉確認這就是布雷克的作品。

布雷克以繪製「巧克力冒險工廠」作者羅爾德‧達爾（Roald Dahl）系列讀物插圖而聞名世界。這名發現畫作的女性表示，之前她朋友曾有機會訪問布雷克，她還請布雷克在這幅畫作補上簽名。布雷克當時透露，這幅畫是避孕手冊裡的插圖，「原本畫中夫婦是裸體的，但委託者認為裸體有點敏感，所以要求夫婦『穿上』泳裝。」

英國知名插畫大師布雷克以繪製「巧克力冒險工廠」作者羅爾德‧達爾（Roald Da...
英國知名插畫大師布雷克以繪製「巧克力冒險工廠」作者羅爾德‧達爾（Roald Dahl）系列讀物插圖而聞名世界。(取材自臉書)

英國 拍賣

上一則

比利時11歲神童大學畢業 立定志向研發人工器官

下一則

衣索比亞內戰中舉行大選 總理連任、 執政黨大捷

延伸閱讀

「美國好聲音」傳喜訊 明星導師相戀6年結婚

「美國好聲音」傳喜訊 明星導師相戀6年結婚

關史蒂芬妮農場舉辦浪漫婚禮 2婚嫁小6歲鄉村歌手

關史蒂芬妮農場舉辦浪漫婚禮 2婚嫁小6歲鄉村歌手
她30年前從垃圾中撿回大師畫稿 如今市價逾2000美元

她30年前從垃圾中撿回大師畫稿 如今市價逾2000美元
小提琴大師林昭亮 把台北音樂節搬到舊金山

小提琴大師林昭亮 把台北音樂節搬到舊金山

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了