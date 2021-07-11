加拿大印地安住宿學校舊址逾千無名塚 揭種族滅絕

類似的「印地安寄宿學校」，在全加拿大還有很多。圖為1937年坎盧普斯學校的大合照。(歐新社)

加拿大 卑詩省5月27日一所廢棄的原住民寄宿學校「坎盧普斯印第安寄宿學校」地底下，開挖出215具兒童遺骸，最小年紀的兒童僅有三歲，揭露原民飽受迫害的黑歷史。此事一出，震驚國際社會。隨後6月24日、6月30日又在薩克其萬省與卑詩省原民寄宿學校舊址發現751座、182座無名塚。剛過去的國慶日（7月1日），許多城市取消慶祝上街示威，加拿大總理杜魯多表示，這天將是「反省時刻」，他籲請教宗 方濟各親自到加國為舊日種族滅絕歷史道歉，還給受害者公道。但教宗方濟各僅表示「悲痛」並未應各界要求，直接道歉。「加拿大歷史中最陰暗的一頁…轉型正義的一天是否可能到來？」

★強制上學法 惡名昭彰

加拿大政府自1920年代開始實施「強制上學法」，原住民兒童就強制從父母親身邊被帶走，集體住校，美其名是要學習新文化，實則剝奪孩童接觸母語和原生文化的機會，來達成控制與統治目的。

加拿大政府針對原住民兒童強制就學政策一直實施到1996年，長達百年之久，許多倖存者都仍在世。這三起事件，在在迫使加拿大政府再次面對過去暗不見光的殖民統治歷史，為什麼有這麼多的兒童骨骸？他們如何死亡？生前受到如何對待？這起事件是否只是殖民統治的個案？難道天主教會不用負責嗎？

5月27日，加拿大各家媒體紛紛報導，一個蘇斯瓦族權益團體Tk'emlúps te Secwépemc Nation指出，在坎盧普斯印第安寄宿學校地底下發現了215具兒童遺骸。這所學校，原本是在1890至1969間由天主教無玷聖母獻主會所經營，其後由聯邦政府 接管，並在1978年關閉。坎盧普斯印第安寄宿學校從1920年開始配合政府政策，強制將蘇斯瓦族兒童帶離家園接受教育。它也曾是加拿大最大的寄宿學校，在1950年代註冊人數高達500人。

類似的「印地安寄宿學校」，在全加拿大還有很多。根據紀錄，約有三成的原住民兒童──也就是15萬人──曾就讀過這類專門開給印地安兒童的學校。並且，坎盧普斯印第安寄宿學校的死亡案例並非個案，根據多方資料顯示，在「印地安人寄宿學校系統」實行的百年間，約有4000至6000名兒童在學期間失蹤或死亡。

這些學校雖然是政府資助成立，但是實際上是交由天主教會來管轄與執行。

目前已知在加拿大的印地安住宿學校數量有130所，其中最全盛期是在1930年代，當時有高達80間學校都在營運中，幾乎每個省都有這樣的學校。整個印地安隔離教育政策在1996年才終於結束，也等於從政策實行到終結已有百年之久。另外，由於結束時間至今僅25年，許多就讀過的倖存者至今仍在世。

根據2008年，加拿大成立的「真相與和解委員會」（簡稱TRC）所進行的研究指出，學校內常出現有大量的強迫勞動、虐待、性侵、醫療資源不足等問題。

這些原住民兒童死亡的悲劇，是否只是系統中的一小塊缺失？對於倖存者而言，寄宿學校美其名是要讓原住民能融入主流社群，但實際上百年過去，原住民族依然無法融入白人社會。這群被原生和外來文化都排除的孩童在長大後，既無法回到原鄉生活，也無法融入主流社會，可以說是一整個世代的印地安族群被集體毀滅。也有研究指出，這些孩童長大之後許多都罹患創傷後壓力症候群，並再次惡性循環，更加強了印地安社群的貧窮複製、酗酒、自殺率高等社會問題。

加拿大民眾擺放215雙小孩鞋子，以紀念「坎盧普斯印第安寄宿學校」地底下的兒童。(Getty Images)

★歷史傷痛 難以抹滅

同化政策留下了難以抹滅的歷史傷痛。衛報報導，1954年，原鄉在魁北克部落，年僅五歲的的喬尼斯賽加納什被送到安大略省的一間寄宿學校就讀。然而在一年後，喬尼斯就感染風濕熱死亡，他被埋在學校附近的無名墳墓當中。

就在坎盧普斯遺骨事件爆發後，這個家庭又再次想起喬尼斯的往事，也得知自己的孩子不是唯一一個死於寄宿學校的孩子。喬尼斯的哥哥羅密歐說：「這起新聞再一次像毀滅性打擊一樣，讓我們家族被迫想起那段往事。」

羅密歐也是寄宿學校的倖存者，他說，他在學校知道很多這樣的人──從學校中消失，或者後來再也沒有回到家裡的同學們，而且他們很多人都遭受了肢體或精神虐待、甚至也包括性侵。

也有許多證據顯示，許多兒童的死亡與校內相互傳染的肺結核、麻疹有關。而根據加拿大國家檔案館保存的一份「銷毀文件清單」，聯邦政府清除了坎盧普斯寄宿學校，還有三卷葬禮登記紀錄。也就是說，這些孩童的死無法全然推諉給機構本身，聯邦政府也應負完全的責任。

另外，倖存者口述中，也有許多人提到，許多孩童的死亡源於受不了學校虐待而自殺，有的孩子上吊，或者因試圖逃跑而淹死在學校附近的河中。這些遺體也都會被掩埋在校園附近的墓地。

除了朱爾斯的證詞，曾參與調查原住民寄宿學校真相的TRC主委、退休參議員，同時也是原住民族的默里辛克萊也在最近的一份聲明中說，他同樣也聽過了倖存者提到關於寄宿學校會用火爐用來焚燒嬰兒的證詞：「一些倖存者談到寄宿學校的年輕女孩被同學、神父性侵所生的嬰兒、這些孩子並被故意殺害——有時被扔進爐子裡。」

加拿大卑詩省日前爆發一所廢棄的原住民寄宿學校地底下，挖出215具兒童遺骸。圖為另一所住宿學校Bishop Horden Memorial School，孩子在睡前祈禱。(路透)

★沒有真相 徒來和解

TRC於2015年完成階段性任務後關閉，他們進行了多項關於原住民兒童寄宿學校的相關調查，並完成將近7000多份的相關倖存者的口述訪談。雖然相關報告已在過去不斷地上線，但仍遭外界詬病的是，內容許多建議仍停留在字面上，而非政府實際作為。沒有真相，就難以達成和解。

無名塚事件迫使杜魯多承認政府有其責任，並承諾聯邦政府會盡一切努力保存墓地並協助調查。教宗方濟各也對此發表談話，然而無論是杜魯多或是教宗的談話，都無法使關心種族問題的民眾平息怒火。