荷蘭「失智村」 超市、酒吧統統有 專業護工扮餐廳員工

「侯格威村」患者可隨意走訪商店。(取材自Hogeweyk)

在荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）不遠的小鎮侯格威（De Hogeweyk），兩位年長的女性在街角相遇，兩人比手畫腳、說著旁人聽不太懂的話，但彼此間的溝通似乎不存在障礙。

香港01報導，「侯格威村」創辦人伊凡（Yvonne van Amerongen）熟識兩位老人。從她辦公室的窗子望出去，能看見典型的北歐式休憩場所——一座噴泉、幾張椅子、富有生機的綠色植被和花卉。兩位老人常常從這裡經過，伊凡有時會走上去跟她們聊兩句，卻往往無法理解她們說的話，因她們患有失智 症。

經過伊凡的提議和團隊多年的努力下，2009年，荷蘭建立了全球首個「失智小鎮」，這是一個涵蓋23座住房、152位居民，一個專為腦退化患者打造的小鎮。打破了讓老年人穿上病服、困在十個人一間的病房等傳統照護模式，「失智小鎮」沒有對患者進行隔離和密切監視，反而是讓他們「走入社區」，過常人的生活。

侯格威小鎮的居民皆是重度失智症患者，服用藥物、接受治療是他們生活的一部分，卻絕非全部。(取材自Hogeweyk)

人道關懷 顧及安全

購物中心、超市、理髮店、電影院、酒吧、餐廳、廣場…，一切普通社區擁有的生活娛樂設施也都出現在這個小鎮上找到；這裡沒有患者、沒有醫生和護士，只有出門見朋友、幫忙打理家事的長者和扮演美容師、超市和餐廳員工的專業護工。如果不仔細觀察，其實看不出來哪些人是重度失智症患者。

據報導，失智症在發病後平均壽命有8至10年，在此期間，患者理解能力、語言表達能力和記憶力逐漸惡化；當與人交談變得困難時，患者會傾向避開他人，因此孤獨、焦慮甚至抑鬱等情緒問題隨之而來，遊蕩、迷路的情況也相當普遍，病情發展到晚期，患者可能完全不知道自己身在何處，過去與自己最親密的人也記不得了。

這些情況在侯格威村的居民身上統統存在，服用藥物、接受治療是他們生活的一部分，但並非全部。侯格威村只有一個出入口，24小時有護工站崗且保持上鎖，以防有人不經意走失。

傳統養老院 問題多

報導提到，伊凡30年前曾在傳統的療養院 從事護理工作。那一年，她的父親突發心臟病逝世，聽到這個突如其來的噩耗，身為療養院經理的她，第一反應竟是：「感謝上帝，他從未住進過養老院。」

伊凡表示，傳統養老院雖要求護理人員要有極大的耐心與同理心，但現實中普遍人手不足、工作負擔大，薪資卻不高的情況下，常常衍生出許多問題。世界衛生組織（WHO）的報告顯示，養老機構和長期護理設施內，每三個工作人員中就有兩個承認，他們在過去的一年裡曾經對長者施虐（包括身體、語言或精神虐待、過度用藥等）。

伊凡還說，對於失智症患者而言，他們不了解為何自己要住在一個像醫院的地方，到處都是穿著制服的醫師、護理人員，這反而會讓他們感到困惑及恐慌，試圖想逃離。

因此伊凡打造了這個侯格威村，為失智症患者提供一個安全且尋常的生活環境。工作人員把患者按照不同的人生經歷、興趣愛好等分配到不同的房子裡。

侯格威的居民Finn曾經是農場工人，和他同住的房客也都習慣早睡早起，並且喜歡勞動；也有專為喜歡社交、熱愛音樂藝術的長者設計的居所。Finn說，有位長者愛去酒吧，在那和女性朋友們跳舞、樂於逗她們開心，「每天都是盛宴。」

「侯格威村」有購物商場、超市、理髮店、電影院、酒吧、餐廳和一個中心廣場，滿足居民生活所需外，娛樂場所也一應俱全。(取材自Hogeweyk)

懷舊療法 順應喜好

據報導，順應患者習慣和喜好，目的不僅在於讓他們感受到生活樂趣，更是一種被稱為「懷舊療法」（Reminiscence therapy）。患者在護理人員的引導下，透過老照片、音樂或舊家具等回憶並分享故事。研究顯示，這能讓患者對自己的能力感到更加自信、減少壓力和不安情緒，從而降低高強度藥物的使用。

侯格威村的護理理念在世界各地獲得不少擁護者。英國東部薩福克郡的Baylham療養中心建造了一條上世紀50年代的街道；美國聖地牙哥的阿茲海默症護理中心設有舊時秘書辦公室，更邀請患者擔任打字員。此外，在紐西蘭、義大利和加拿大，類似的「失智小鎮」也在近幾年建立起來。

但高昂的成本使得推廣這類設施面臨困難。侯格威村斥資約2500萬美元打造而成，整個小鎮雇用了超過200名護理人員，每位居民每月的護理成本將近8000美元，其中部分由政府出資，家屬則根據各自收入，支付最多3600美元的費用。

荷蘭政府一向在老年人照護方面的支出較高，近年來甚至占了約總醫療支出的一半，恐怕也是其他國家難以仿效的地方。