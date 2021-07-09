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日本百年老店曝心機 「擺不整齊」賣更好

聯合新聞網
日本老店金精軒認為，比起漂亮整齊的排放方式，故意擺得有缺口更容易吸引顧客。（取材自推特）
日本老店金精軒認為，比起漂亮整齊的排放方式，故意擺得有缺口更容易吸引顧客。（取材自推特）

做生意學問多，就連商品怎麼擺放，更能吸引客人下手，都有相關眉角。最近就有日本店家，分享了一個陳列商品的小細節，讓網友直呼上了一課。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本山梨縣有一家販賣和菓子，特別以「水信玄餅」出名，已經有近120年歷史的名店「金精軒」。最近金精軒在官方推特上發佈兩張照片，照片裡頭呈現架上兩種不同的禮盒排放方式。金精軒表示，其實比起像第一張整齊排列好，另一張比較不規則的排法，更容易吸引消費者的目光。

日本老店金精軒認為，比起漂亮整齊的排放方式(左)，故意擺得有缺口更容易吸引顧客。...
日本老店金精軒認為，比起漂亮整齊的排放方式(左)，故意擺得有缺口更容易吸引顧客。（取材自推特）

金精軒的相關負責人指出，自己在店內工作的這10年間，經驗告訴他把禮盒擺放的稍微有些缺角，會比排放整齊的樣子時銷路更好。因此他都會要求新來的員工，照著這樣的原則去擺放商品。而他想說其他做生意的人或許會想知道這個訣竅，所以才在推特上分享，沒想到意外有許多網友回應。

網友們紛紛表示「弄得太整齊，會覺得不想搞亂反而就不拿了」、「太整齊會覺得是展示用的」、「看到缺了的樣子，會覺得『喔看來這商品買走過了，很受歡迎吧』」、「上了一課！然後好想吃酒釀蜂蜜蛋糕喔」、「就是消費心理學，好比餐廳中午要把人集中在店內側，製造還有位子的感覺吸引客人上門，晚上則相反把客人安排在靠窗座位製造熱鬧氛圍一樣」。

金精軒有超過百年的歷史，特別以「水信玄餅」出名。（取材自官網）
金精軒有超過百年的歷史，特別以「水信玄餅」出名。（取材自官網）

日本 推特

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