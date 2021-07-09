日本百年老店曝心機 「擺不整齊」賣更好
做生意學問多，就連商品怎麼擺放，更能吸引客人下手，都有相關眉角。最近就有日本店家，分享了一個陳列商品的小細節，讓網友直呼上了一課。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本山梨縣有一家販賣和菓子，特別以「水信玄餅」出名，已經有近120年歷史的名店「金精軒」。最近金精軒在官方推特上發佈兩張照片，照片裡頭呈現架上兩種不同的禮盒排放方式。金精軒表示，其實比起像第一張整齊排列好，另一張比較不規則的排法，更容易吸引消費者的目光。
人間は「綺麗に整っている物を壊すことに抵抗がある生き物」なので、売り場は綺麗に陳列するよりも少し崩す方がお勧めです。— 金精軒 (@kinseiken_jp) June 28, 2021
左より右の画像の方がよく売れます。
美しすぎる方が逆にモテなくなることと通ずる物があると思っています。親近感は大切です。 pic.twitter.com/JgOwjDsC9P
金精軒的相關負責人指出，自己在店內工作的這10年間，經驗告訴他把禮盒擺放的稍微有些缺角，會比排放整齊的樣子時銷路更好。因此他都會要求新來的員工，照著這樣的原則去擺放商品。而他想說其他做生意的人或許會想知道這個訣竅，所以才在推特上分享，沒想到意外有許多網友回應。
網友們紛紛表示「弄得太整齊，會覺得不想搞亂反而就不拿了」、「太整齊會覺得是展示用的」、「看到缺了的樣子，會覺得『喔看來這商品買走過了，很受歡迎吧』」、「上了一課！然後好想吃酒釀蜂蜜蛋糕喔」、「就是消費心理學，好比餐廳中午要把人集中在店內側，製造還有位子的感覺吸引客人上門，晚上則相反把客人安排在靠窗座位製造熱鬧氛圍一樣」。
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