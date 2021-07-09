英少年砸爛百萬保時捷 車主「一句話」讓報案人傻眼

保時捷 Carrera GT示意圖。（路透）

英國 一名男子漢布魯克（Ryan Hambrook）日前在街頭目睹一名青少年拿棍棒猛烈砸爛路旁的保時捷，旁邊還有人「指揮」哪個地方要破壞得更徹底，嚇得漢布魯克連忙報警處理，沒想到警方聯絡過車主後，卻說這一切都是「合法的」。

據英國「太陽報」報導，漢布魯克下班回家時，目擊青少年拿著金屬棍棒，50秒內狂砸路邊的保時捷，先是破壞車門、後照鏡，接著是砸了引擎蓋好幾下，似乎和保時捷車主有什麼深仇大恨，而且旁邊還有一男一女在「指導」少年，哪裡可以砸得更加徹底。

來源：OnTime News

據了解，這輛車是保時捷 Carrera GT，過去售價33萬英鎊（約45.6萬美元），但隨著2007年停產後， Carrera GT的售價已飆升至80萬英鎊（約110萬美元）。

漢布魯克看到保時捷被破壞後，連忙將畫面拍下來當成「證據」報警，不過，當警方連絡保時捷車主時，車主卻說是他拜託別人砸爛車子，警方指出，車主同意對方損毀車子，因此這起事件沒有存在任何違法行為。

消息一出，許多英國網友仍是不敢置信，「哇，少年的每一擊都傷到我的靈魂！」、「太可怕了，如果那個人敢對我車這樣做，那根棍棒就會插在他的屁股上」、「當時路過的人一個都沒回頭看，大家是不是對這種行為都習慣了啊？」，甚至也有網友說保時捷車主是為了保險 索賠，才有這種允許破壞的動作。