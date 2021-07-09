影／修很大？日本「最強咖啡店女僕」 自曝無濾鏡影片掀熱議

岩瀨唯奈出席活動後在推特分享美照。（取材自推特）

有日本「最強咖啡 店女僕」之稱的網紅岩瀨唯奈，經常在推特 等社交媒體分享美照，不過她早年上傳的一段吃飯影片近日引起熱議。原來是影片中的筷子疑似扭曲變形，引起網友質疑她是否過度修圖或套用濾鏡。

岩瀨唯奈大玩TikTok加工前後影片，她移到未加工一邊前後2次大約1秒，粉絲大讚她一樣可愛。（影片截圖）

香港 01報導，岩瀨唯奈在推特上擁有逾14萬粉絲，雖然常常在推特分享美照，卻被抓包自己上傳的照片和網友拍的版本差距不小。

有眼尖的網友最近翻出她2019年底上傳的吃飯影片，發現她的筷子出現扭曲，變得像樹枝一樣，認為是她修圖過度或濾鏡開太大所致，更有「善心」網友幫她「修直」筷子。

岩瀨唯奈在2019年拍的吃飯影片，有不少網友發現她的筷子扭曲，質疑是濾鏡開太大。（取材自推特）

最近她在TikTok上傳影片，大玩加工前後對比影片，似是在「證明自己」樣子本質不俗。影片中她穿上性感的女僕裝，邊唱歌邊搖動身體，畫面左邊是「加工版」、右邊則是「未加工版」。

不過岩瀨這段13秒影片相當考驗眼力，她前後兩次探頭移向無加工的一邊，時間不過短短1秒。即便如此，粉絲們仍大讚岩瀨「沒有加工都是可愛到犯規」、「未加工太可愛了」，足證她的人氣。