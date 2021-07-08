20歲加男擁149名兄弟姊妹 曝爸媽「增產中」

加拿大摩門教20歲男子來自全球最大的一夫多妻家庭。（取材自抖音）

加拿大 摩門教20歲男子布萊克莫（Murray Blackmore）來自全球最大的一夫多妻家庭，他一共有149個手足，日前他在社群 平台透露記憶家裡每個人名字的訣竅。

布萊克莫解釋他的父母為同年出生的孩子取的名字都以相同字母 開頭，好比跟布萊克莫同年出生的另12個手足名字都以字母M開頭。

布萊克莫表示他最大的手足已經44歲，而最小的只有1歲，他形容家中人口跟學校一樣多，很難跟所有手足建立親密關係，但他跟當中部分手足非常親近，甚至將他們視為父母。

布萊克莫的母親生了10個孩子，因此他只有9個同父同母的兄弟姊妹。

布萊克莫提到目前沒有任何計畫阻止家庭的成長：「最近有消息傳來，我的手足人數可能會增加到151人。我不能告訴你這是否是最後一次，但我父母看來還在繼續生孩子。」