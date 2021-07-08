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畢卡索「女人的頭」失竊10年 剛找回竟「人頭落地」

編譯張君堯
西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲。（路透）
西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲。（路透）

西班牙藝術家畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）的名作「女人的頭」（Head of aWoman），2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲，不過在公開尋獲畫作的記者會上，警方竟然因一時不慎，讓這幅名畫「意外」從架子上摔落，場面一度尷尬。

日前在記者會中，希臘官方將此次尋回的畫作展示給大眾，除了畢卡索的「女人的頭」外，另外還有一幅出自荷蘭知名畫家蒙德里安（Piet Mondrian）的作品。2012年引發譁然的竊案，2名盜賊僅花7分鐘就將展品從畫框取下偷走，警方長時間未放棄此案，終於逮補一名據信生活在希臘和英國之間的49歲男子。

西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方...
西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲。在公開尋獲畫作的記者會上，警方竟然因一時不慎，讓這幅名畫「意外」從架子上摔落，場面一度相當尷尬。（路透）

不過記者會途中竟發生意外插曲，只見警方將「女人的頭」斜靠在牆上，不料此時畫作底部竟滑動，就這樣在眾目睽睽之下墜地、發出「碰」的聲響，一名官員見狀立刻上前拾起畫作放回平台，可能是出於本能，該官員竟未戴上手套就直接觸碰這幅名貴的畫作，整個過程雖然相當迅速、但現場仍有點尷尬。

希臘文化部長門多尼（Lina Mendoni）便批評這起意外，但堅稱這兩幅畫「看起來狀況良好」。

西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方...
西班牙藝術家畢卡索的名作《女人的頭》，2012年於希臘展出時失竊，近期才終被警方在一座森林的渠溝中尋獲。（路透）

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