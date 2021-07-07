薄唇遭蜂螫3小時腫成大香腸 網紅曬慘況 粉絲暴增30萬

加爾薩被黃蜂螫咬後，拍下嘴唇腫脹的過程。（取材自Tiktok ）

被黃蜂叮一口，除了劇痛難耐外，有人更會因體質問題出現嚴重腫脹！美國 一名帥哥網紅日前出門時被黃蜂螫中嘴唇，他第一時間想到的竟是立即拍影片，並把片段分享至Tiktok，全程記錄其嘴唇隨時間發脹的恐怖過程，可見他由最初被螫傷數分鐘後的微微紅腫，半小時後上唇已腫脹得如「大香腸」一樣，情況非常嚇人。

香港01報導，該段影片在短短3日獲得逾1800萬次觀看，令他火速成為Tiktok熱門用戶。

現年19歲、居於美國德州 的網紅加薩 （Jordy Garza）是Tiktok的活躍用戶，閒時最愛分享其跳舞及對嘴影片。加薩日前拍片透露自己剛出門便遭黃蜂螫傷，當時可見他被叮咬的上唇還只是輕微紅腫，看上去不太嚴重。約10分鐘後，上唇開始發脹，上唇末端脹起如一個小肉球；半小時後，整片上唇已十分腫脹，看上去猶如香腸，但他還開玩笑說：「還能用Face ID（臉部辨識）」、「為什麼這隻黃蜂不叮我的屁股？」 被叮後3小時，加薩上唇已停止脹大。（取材自Tiktok ）

據報導，幸好一個多小時後，加薩更新狀況，透露上唇已經不再發脹；被叮後3小時，加薩指上唇已停止腫大，讓他安心下來。不過即使上唇突然腫成一條惱人的「香腸」，依然無阻加薩拍片上載到Tiktok，在短短3天內，他拍了逾30條影片。

加薩的「香腸嘴」在事後3天後終於消腫，只見他躺在床上輕鬆「對嘴」唱歌，腫脹的上唇變回性感「薄唇」。

這段被黃蜂螫傷的經歷，令加薩的Tiktok帳戶火速走紅，他笑言一覺醒來驚覺自己多了30萬粉絲，令他相當意外。