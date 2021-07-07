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紅海玩滑翔傘 沙魚躍出水面狠咬 37歲男右腳險斷

編譯張君堯
約旦一名37歲男子到紅海玩雙人滑翔傘，豈料一隻沙魚竟躍出水面「咬了他的腿部一口」，導致男子嚴重受傷被送醫治療，整起過程也被錄下來、引發討論。（取材自推特）
約旦一名37歲男子到紅海玩雙人滑翔傘，豈料一隻沙魚竟躍出水面「咬了他的腿部一口」，導致男子嚴重受傷被送醫治療，整起過程也被錄下來、引發討論。（取材自推特）

約旦一名37歲男子日前到紅海玩雙人滑翔傘，豈料一隻沙魚竟躍出水面「咬了他的腿部一口」，導致男子嚴重受傷被送醫治療，整起過程也被錄下來、引發討論。

來源：YouTube

這起沙魚襲人事件發生在亞喀巴（Aqaba），根據曝光的影片中顯示，該男子當時在海面上盤旋，結果下一瞬間就被突然出現的沙魚咬住腳，沙魚甚至想把他全身拖入水中吃掉，該男子拚命掙扎後才終於掙脫。

由於該男子在襲擊中失去部分右腳背，肌腱也斷裂、肌肉撕裂並斷了數根骨頭，整隻右腳已經幾乎被咬斷。隨後他被緊急送往醫院立即接受手術，目前情況已經穩定下來。

不過這起意外也吸引許多專家注意，亞喀巴國際潛水中心（Aqaba International Dive Centre）人員卡托奈（Mohammad Qatawneh）接受當地媒體採訪時表示，「我已經潛水長達20年了，這還是我第一次聽說發生沙魚攻擊事件」。

亞喀巴經濟特區管理局的艾巴奇特（Nayef Al Bakhit）也宣布成立專案小組，將會對這起事件進行調查。海洋科學學院的薩巴達（Mohammed Khalil Al Zabada）也表示，「世界上所有海域都有沙魚，紅海則有很多種沙魚，但在亞喀巴地區仍非常罕見」。

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