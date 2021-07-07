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釀環法賽大車禍 搶鏡女被捕 下場慘了

編譯張君堯
全球自行車迷引頸期盼的盛事「環法自行車賽」日前發生離譜粉絲為了舉牌，竟阻礙選手賽道釀成大規模「車禍」。法國警方表示，這位造成多名選手摔車受傷的「肇事者」已被捕。（取材自推特）
全球自行車迷引頸期盼的盛事「環法自行車賽」日前發生離譜粉絲為了舉牌，竟阻礙選手賽道釀成大規模「車禍」。法國警方表示，這位造成多名選手摔車受傷的「肇事者」已被捕。（取材自推特）

全球自行車迷引頸期盼的盛事「環法自行車賽」（Tour de France）日前發生離譜粉絲為了舉牌，竟阻礙選手賽道釀成大規模「車禍」。法國警方表示，這位造成多名選手摔車受傷的「肇事者」已被捕。

根據報導，當時賽事進行到距離第一站終點僅45公里處，此時該女子為了在鏡頭前曝光、竟直接舉著寫上「爺爺奶奶」的加油牌侵入賽道，首當其衝的便是靠她最近的選手馬丁（Tony Martin），他應變不及摔車倒地，連帶其後多名選手因此受害，更有人因傷退賽。

事件發生後，環法自行車賽副總監伊夫圖奧特（Pierre-Yves Thouault）表示，環法自行車官方將對這名女子採取法律行動，並表示「我們正在起訴這個行為如此惡劣的女人，我們這樣做是為了讓少數這樣做的人不會破壞其他人的盛事」。

法國當局透露，目前這名女子被關押在朗德諾（Landerneau）。檢方表示，這名女子恐將面臨最高2年的監禁以及3萬5000美元的罰款。

馬丁跌倒後，後方數十名騎士也倒成一片。（取材自YouTube）
馬丁跌倒後，後方數十名騎士也倒成一片。（取材自YouTube）

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