釀環法賽大車禍 搶鏡女被捕 下場慘了

全球自行車迷引頸期盼的盛事「環法自行車賽」(Tour de France)日前發生離譜粉絲為了舉牌,竟阻礙選手賽道釀成大規模「車禍 」。法國警方表示,這位造成多名選手摔車受傷的「肇事者」已被捕。

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg