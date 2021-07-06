5000年前狩獵者 最早死於瘟疫

研究人員根據最新發現透露，生活在5000多年前的「狩獵採集者」，是已知最早死於瘟疫的人。（取材自推特）

新冠疫情 肆虐全世界，但這並非歷史上人類首次面對大規模傳染性疾病。研究人員根據最新發現透露，生活在5000多年前的「狩獵採集者」是已知「最早死於瘟疫的人」。

據報導，大約5500年前、西歐的石器時代群體經歷了一段時間的人口大幅下降，普遍認為這一事件隨後促成東方人的大規模遷移。然後此前曾在石器時代的個體中發現「鼠疫」，其中包括一名來自瑞典 農村群體的20歲婦女，故被認為是人口下降的解釋。

不過研究人員根據他們的新發現，懷疑在「狩獵採集者」中發現的病毒株的性質不太可能導致快速傳播的說法。德國克里斯蒂阿爾布希特大學（Christian-Albrecht University）、同時也是該研究的合著者的克勞斯基奧拉教授（Ben Krause-Kyora）表示「我們認為這些鼠疫耶爾森氏菌的早期形式，並不能真正推動大規模爆發」。

研究團隊分析從埋在史前遺骸尖端或貝殼中的4個人的牙齒和顱骨中提取的古代DNA ，這些遺骸可追溯到5300至5050年前，分別來自一名年輕女子、一名嬰兒和2名男子。研究團隊篩選已知病原體，其中包括鼠疫桿菌（一種引起瘟疫的細菌），發現其中一名20至30歲的男子不僅有鼠疫的DNA片段、還有蛋白質，表明他是死於此疾病，克勞斯基奧拉教授強調「迄今為止，他是已知最古老的瘟疫受害者」。

進一步的分析表明，該菌株可能在大約7200年前從其他形式的鼠疫桿菌中分離出來，使其成為已知最早的鼠疫菌株，並且與後來在新石器時代和青銅時代發現的菌株明顯不同。