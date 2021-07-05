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俄羅斯「最美DJ」 粉絲暴動：像惡靈古堡女主角

綜合報導
有「俄羅斯最美女DJ」之稱的Nina Kraviz，不只音樂品味頗受好評，還有著令人驚艷的外觀。(取材自推特)
有「俄羅斯最美女DJ」之稱的Nina Kraviz，不只音樂品味頗受好評，還有著令人驚艷的外觀。(取材自推特)

俄羅斯有一位名為Nina Kraviz的知名女DJ，不僅在音樂路上有著傑出表現，更有著深邃五官的姣好外貌，被稱為「俄羅斯最美的女DJ」。最近媒體就介紹這位才貌兼具的優秀女性，是怎麼成為知名DJ的。

根據日本媒體「マネー現代」報導，雖然Nina作為DJ廣為人知，但其實她過去並非音樂專業，而是就讀牙醫系，擁有牙醫師的執照。儘管如此，Nina本人卻對音樂很有興趣，索性平常當牙醫，周末去當DJ，兩者並行了一段時間。

在傑出的才能下，Nina開始取得好評，卻也遭到部分旁人的嫉妒。不過在克服重重難關後，Nina在以自己冠名的「Nina Kraviz」活動中大放異彩，選曲品味獲得評論一致認可，讓她躍升為世界知名等級的DJ。現今的她常利用YouTube或Instagram等社群網站，繼續將音樂分享給世界的網友們。

粉絲們紛紛稱讚「好美喔」、「外貌跟選曲都很強」、「好像遊戲『惡靈古堡』中的女角」、「為什麼可以美成這樣」、「太讚了吧，好想要海報喔」、「這是真的存在的人物嗎」、「技術跟品味都有，這種DJ很少見」。

俄羅斯 社群網站

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