沖繩離島奇景…乘客下船 搭「空中電梯」上島

遊艇、小客車等，也依賴用吊的方式上岸。（取材自推特）

世界上許多島嶼，有著與陸地城市截然不同的獨特環境，往往會孕育出獨特的生活方式。最近就有位日本 網友在一座離島，發現了令人意想不到的上岸方式。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，推特 網友「JGXC4035370」最近分享一段影片，表示坐船到日本沖繩縣的離島「大東島」時，下船的方式竟然是將乘客聚集在一個類似電梯的籠子中，再以吊車送上岸。甚至一般的小客車、遊艇等等，也都是用吊車載運到陸地上。

航運業者表示，由於大東島四周不易靠岸，船最多只能在距離陸地4到6公尺處停泊，所以也很難用橋梁之類的方式讓乘客下船。大約在40到50年前，航運業者開始想到用懸吊的方式送客人上岸。影片中，載運乘客該籠子，是對應壞天氣用的密閉空間版，若是好天氣時，則會使用露天版的籠子。

網友們則紛紛回應「速度比想像中的快好多」、「在座的乘客都是貨物」、「有懼高症和幽閉恐懼的會嚇死吧」、「感覺好像未來科技會出現的空中電梯」、「這居然是島上日常」、「太恐怖了我絕對不敢搭」、「好想搭搭看又好害怕」、「看起來還滿好玩的」、「旅行必去的地方又增加了」、「這可以上世界奇妙物語了」。