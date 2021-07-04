我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增37例 市場群聚案「外圍篩檢狀況好」

金山灣區華裔二戰老兵獲頒國會金章 家屬共享光榮時刻

日神社奇葩儀式…祭司祈福 戴大綠蔥90度鞠躬

聯合新聞網
日本有鹿神社獨特的「綠蔥頭」祈福儀式出名，祭司需戴上兩公尺的巨大綠蔥頭飾完成儀式。（取材自推特）
日本有鹿神社獨特的「綠蔥頭」祈福儀式出名，祭司需戴上兩公尺的巨大綠蔥頭飾完成儀式。（取材自推特）

日本有著許多建築特殊、歷史淵遠的寺廟和神社，是旅遊時不可錯過的景點。若參訪時正值儀式期間，遊客便可一睹儀式的獨特風采。其中，有鹿神社(Aruka Shrine) 祈福儀式由一位祭司頭戴兩公尺長的「綠蔥」頭飾祈求平安，奇葩的造型吸引許多民眾前往參觀。

有鹿神社位於神奈川縣海老名市，據傳創建於西元六、七世紀，是神奈川縣最古老的神社。有鹿神社舉行此項獨特祈福儀式至今已四年，由祭司頭戴兩公尺長的巨大綠蔥頭飾進行祈福參拜，祭司需進行多次90度鞠躬，並彎腰通過僅半人高的窄小紙圈，相當費力。

「綠蔥」頭飾的靈感來自於祭司小島美和子過去舉辦的「熊貓」儀式，她穿戴熊貓造型的頭飾完成祈福儀式，在當時吸引許多民眾前往有鹿神社參觀，也挑戰了儀式應當莊嚴的刻板印象。

小島美和子接著也想幫有鹿神社的大祭司Negi打造獨特的儀式，因Negi的諧音與「蔥」類似，綠蔥頭飾的想法就此誕生。儀式後於2017年首次舉辦，於2020年在Twitter上被網友瘋傳，成為有鹿神社的一大特色。

日本有鹿神社發展出獨特祈福儀式，祭司需頭戴巨大的綠蔥頭飾，進行多次鞠躬，並穿過只...
日本有鹿神社發展出獨特祈福儀式，祭司需頭戴巨大的綠蔥頭飾，進行多次鞠躬，並穿過只有半人高的窄小紙圈，相當費力。（取材自推特）

日本

上一則

日本靜岡土石流2死約20失蹤 警消自衛隊千人搜救

下一則

日本靜岡豪雨釀土石流 2死20失蹤 恐怖畫面曝光

延伸閱讀

熊貓「小奇蹟」今夏滿1歲 已會站立

熊貓「小奇蹟」今夏滿1歲 已會站立

影／電話詐騙犯找上新聞主播 被「專業聲道」一秒嚇退

影／電話詐騙犯找上新聞主播 被「專業聲道」一秒嚇退
MLB／大谷翔平單場雙響砲 28轟獨居全壘打王

MLB／大谷翔平單場雙響砲 28轟獨居全壘打王
華府熊貓「小奇蹟」已會站立 今夏將滿一歲

華府熊貓「小奇蹟」已會站立 今夏將滿一歲

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮
正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了

正宮當街怒扒小三內褲 老公肉身護新歡 助打團也出手了
邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭

邁阿密樓塌 ／消防員尋獲7歲女兒遺體 現場抱著一起哭
又一頂尖學者從美國返中國 任教高校

又一頂尖學者從美國返中國 任教高校
影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤