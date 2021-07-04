義大利男童半夜自家中消失 2天後深谷找到

義大利日前一名不到兩歲的男童突然自家中消失，引來當局大舉動員進行搜索，結果大約兩天後一位趕來採訪的記者在半路上聽到有人哭喊「媽媽」，才幸運找到失蹤男童。（取材自推特）

義大利 日前一名不到兩歲的男童突然自家中消失，引來當局大舉動員進行搜索，結果大約兩天後一位趕來採訪的記者在半路上聽到有人哭喊「媽媽」，幸運找到失蹤男童。

BBC與Sky News報導，這位21個月大的男童名叫尼可拉（Nicola Tanturli），家住佛羅倫斯附近的塞尼奧河畔帕拉佐洛（Palazzuolo sul Senio）。家人在他失蹤那一晚，還在他的臥室看到他。

據信尼可拉三更半夜起床後走出家門，父母親隔天馬上通報失蹤。當局出動直升機與約1000名警消和山區救難隊員全天候搜索，媒體同樣針對此事加以大幅報導。

根據新聞，義大利廣播電視公司（RAI）記者托瑪索（Giuseppe Di Tommaso）兩天後正走在通往尼可拉家的土路上，卻聽到嗚咽聲從深谷的重重樹木與灌木叢間傳出。

托瑪索說，他直覺那是尼可拉的聲音，隨後走下深谷，發現尼可拉就在另外一邊。儘管相距僅約10公尺，尼可拉卻身在充滿多刺灌木叢而難以到達的地方，托瑪索轉而攔下剛好路過的憲兵車輛，請他們設法救援。

據報被攔下的憲兵一開始還不相信托瑪索聽到的聲音是尼可拉，把自己降下去調查的指揮官西卡雷利（Danilo Ciccarelli）說：「尼可拉小小的腦袋就在高高的草叢之間，他喊著『媽媽』，當我靠向他時，他立刻抱住我。」

據報，尼可拉被發現的地點距離他家僅約1英里，塞尼奧河畔帕拉佐洛的教堂則敲鐘以示慶祝。尼可拉隨後被送往醫院檢查。據悉，除頭部腫起與一些擦傷外，尼可拉的身體狀況大致良好。