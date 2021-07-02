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日本舉世罕見「夫婦同姓」制度 改變並非易事

綜合報導
日本最高法院大法庭最新判決，不同意夫婦不同姓的民法規定並不違憲。（路透）
日本最高法院大法庭最新判決，不同意夫婦不同姓的民法規定並不違憲。（路透）

日本最高法院大法庭日前二度做出民法規定夫婦同姓合憲判斷，讓爭取夫婦不同姓的努力再度受挫；就算全球各國陸續走向讓夫婦自行選擇姓氏，但想改變日本根深蒂固觀念仍非易事。

日本放送協會（NHK）報導，日本最高法院大法庭做出判斷，日本不同意夫婦不同姓的民法規定並不違憲。這是大法庭繼2015年後，第二度認定民法的夫婦同姓規定不違憲。

日本朝日新聞報導，日本法務大臣上川陽子2020年11月在參議院預算委員會上說，「我不知道除了日本以外，還有採行夫婦同姓制度的國家」。

詳知世界各國結婚制度的日本奈良大學教授床谷文雄說，全球各國主流做法是讓夫婦自行選擇要不要同姓，也就是朝增加夫婦的選項方向來走。衡諸歷史，過去西方各國要求妻子使用丈夫姓氏的規定也很平常，例如德國1896年在民法規定「妻子取得丈夫的姓氏」。

床谷說，進入20世紀後半後，受到男女平等思考方式等影響，世界各國開始修正原有制度。聯合國1979年通過「消除對婦女一切形式歧視公約」後，丹麥及瑞典從1980年代起相繼導入夫婦可選擇不同姓；就連被視為保守且家族主義很強的德國，也在1990年代跟上世界潮流。

而在法國、韓國、中國等國，則是「原則上夫婦不同姓」；在義大利及土耳其，夫婦是採用結合雙方姓氏的結合姓。

日本看到全球紛紛走向夫婦不同姓，作為法務大臣諮詢機關的法制審議會，從1991年起開始研議修正包括導入選擇性的夫婦不同姓等民法規定。當時以法務省參事官身分擔任法制審議會幹事一職的律師小池信行回想1996年的修法時說，「碰到預想不到的厚牆」。

這些反對意見包括「夫婦不同姓會削弱家族羈絆（緊密關係）」、「用通稱來使用舊姓就足夠了」，甚至還有意見指出，「（夫婦同姓）是日本社會的脊梁骨，也是這個國家的樣貌，就算憲法可以修改，夫婦同姓也不能改」。

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