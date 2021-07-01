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整修16年 巴黎150歲傳奇百貨莎瑪利丹開幕

中央社
巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，重新開幕。(歐新社)
巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，重新開幕。(歐新社)

位於塞納河旁，巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，終於敞開大門重新開幕。總統馬克宏日前也前往百貨公司慶祝開幕。

沉睡16年，酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH）旗下超過百年的莎瑪利丹百貨（La Samaritaine），原本預計在去年重新開幕，卻因遇上新冠疫情而被迫延後；如今疫情緩解，LVMH掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）總算得償所願。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前親臨莎瑪利丹主館，進行開幕儀式，與上百名員工一起熱烈鼓掌慶祝。

巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，重新...
巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，重新開幕。(Getty Images)

不過，百貨公司的主要客群亞洲遊客，卻沒能那麼快回潮，因此莎瑪利丹百貨也準備「空轉幾個月」，LVMH財務長暨莎瑪利丹執行長紀歐尼（Jean-Jacques Guiony）表示，最快也要等到2022年夏天。

莎瑪利丹百貨邀請普利茲克建築獎（Pritzker Prize）得主妹島和世與西澤立衛操刀改造。然而為保護建物並維持市容，法國對於建築古蹟的外部更動有非常嚴格的規範，以至於直到2015年才獲得工程許可。重建後的百貨外牆由流線型的玻璃帷幕籠罩，映照著周邊的歷史建築，新舊地景水乳交融。

百貨公司本身在當代也是革命性建築，內部「新藝術」風格隨處可見。2001年，LVMH以2.4億歐元入主莎瑪利丹，4年後再耗資7.5億歐元整修，以重現當年的風采。

巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，重新...
巴黎標誌性的傳奇百貨公司莎瑪利丹百貨公司，在歷經16年挑戰不斷的重建工程後，重新開幕。(Getty Images)

此外，莎瑪利丹百貨也在巴黎市政府的要求下，加設社會住宅房與托兒所。

1870年，莎瑪利丹百貨還只是個小攤販；30年後，它成為巴黎最大的百貨商場。創辦人科涅克傑伊（Cognacq-Jay）夫婦帶來許多創新的經營模式，例如白色寢飾周，以及1萬多種商品全法國宅配等。

60年代，它成為巴黎地標，當時流行的口號「莎瑪利丹裡什麼都有」，使百貨公司蔚為潮流。

到了2005年，莎瑪利丹百貨營運出現赤字，加上建築不符合安全法規，因此必須停業整休。然而由於古蹟建物重建規範等原因，重新開幕時間也是一波三折，從原本預計的2011年一路延後到2020年。

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