我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

縱容罪犯？「天才老爹」性侵無罪 好萊塢#MeToo反高潮

把日期錯當金額 英布萊頓碼頭刷爆遊客帳戶

編譯張君堯
英國最受歡迎的旅遊景點之一的「布萊頓碼頭」近期出現嚴重差錯，共計數百名遊客被多收數千英鎊，官方也已經出面說明並道歉。（路透）
英國最受歡迎的旅遊景點之一的「布萊頓碼頭」近期出現嚴重差錯，共計數百名遊客被多收數千英鎊，官方也已經出面說明並道歉。（路透）

英國最受歡迎的旅遊景點之一的「布萊頓碼頭」（Brighton Pier）近期出現嚴重差錯，共計數百名遊客被多收數千英鎊，官方也已經出面說明並道歉。

由於「布萊頓碼頭」主要以電子支付為主、幾乎無現金，事後官方也將這起差錯歸咎於付款處理公司「Worldpay」。「Worldpay」目前正在盡力提供退款，並以保護數據為由拒絕與受害客戶聯繫，此反應也從而加劇了客戶的憤怒。

一位曾在4月來到「布萊頓碼頭」的婦女表示自己6月24日上午收到銀行簡訊通知她的帳戶「透支」時相當驚訝，接著便發現「布萊頓宮碼頭」以延期付款的方式收取高達2104.18英鎊（約2932美元）的金額。這名婦女表示「我簡直無法理解發生了什麼，我四月份和2個孫子一起去過（布萊頓碼頭），我記得用刷卡支付了約85英鎊，其中包括3人入場費、一些棉花糖和甜甜圈」。

「布萊頓碼頭」表示這項錯誤已引起注意，共計數百名客戶被多收了大量門票費用，解釋「我們從Worldpay了解到，一批客戶被以『交易日期』做為『花費金額』誤刷、導致多餘收費」，並表示Worldpay 將盡快退還從客戶銀行帳戶中錯誤扣除的款項，且任何相關的銀行費用將全數退還。

Worldpay隨後也在聲明中表示「我們正努力將不正確的金額作為緊急事項記入持卡人的帳戶，並承擔任何相關銀行費用。根據持卡人的銀行，這可能需要長達5天的時間才能恢復正常。對於由此帶來的不便，我們深表歉意」。

英國

上一則

連環爆不停 ​加拿大校遺址再發現「182個無名塚」

下一則

杜特蒂稱卸任後要選副總統 反對者：爛笑話

延伸閱讀

疫情期間辦普通駕照 DMV免費升級Real ID

疫情期間辦普通駕照 DMV免費升級Real ID
遊樂園誤刷門票 「消費日期當金額刷」嚇慘數百名顧客

遊樂園誤刷門票 「消費日期當金額刷」嚇慘數百名顧客
布萊頓海灘建遊民收容所受阻 另覓他址

布萊頓海灘建遊民收容所受阻 另覓他址
二度申請失業金 最後上工日需正確

二度申請失業金 最後上工日需正確

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
北韓最高領導人金正恩。路透

北韓承認金正恩爆瘦 人民受訪稱心痛落淚

2021-06-27 11:47

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命

露營拖車內睡覺被「假寡婦蜘蛛」咬 18歲女學生險沒命