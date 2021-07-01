乾巴香腸配青豆 英隔離飯店上菜 挨批寒酸、像監獄

英國現正實施新冠防疫邊境管制，多位旅客抱怨在倫敦一間隔離飯店度過的10天宛如「噩夢」一場，並且貼出盒餐內容的照片，證明份量少到可憐。 (取材自MailOnline網站)

英國現正實施新冠防疫邊境 管制，只要是來自印度、巴西與南非等「紅色名單」（Red list）國家的入境人士，就必須在指定飯店內隔離10天，每人索價則高達1750英鎊（約2429美元）。多位旅客現在抱怨倫敦 一間隔離飯店提供「難以下嚥」飲食，居住環境則「有如監獄 」。

每日郵報報導，被檢舉飯店是倫敦市中心的三星級總統酒店（The President Hotel）。部分來此隔離的旅客抱怨，這10天宛如「噩夢」一場，並且貼出盒餐內容的照片，證明菜色寒酸且份量少到可憐。多位住客同時也質疑，為何房門外面有保全長時間站崗，並堅稱他們一天只許外出15分鐘到酒店的花園運動。

從照片可見，一位住客的早餐是一個小瑪芬、烤豆子、一塊薯餅與蘋果汁。午餐是一塊餡餅、少量的牛肉醬汁及馬鈴薯，晚餐則是兩根香腸、一點馬鈴薯泥與碗豆。另有一分餐點是少少幾葉生菜跟鮪魚醬隨便塗一塗的長條麵包，還有多張盒餐的照片則是光看就覺得倒胃口。

一位姓馬祖佐（Garikayi Madzudzo）的住客向總統酒店的母公司投訴，就飲食的品質提出抗議，指酒店提供的三餐並不符合「可接受的食物標準」，讓他被迫另循其他途徑訂餐飲，「如你能從提供餐點照片所看到的，食物的份量與質量遠遠低於標準，既不能提供所需營養，也無法均衡促進健康生活」。

馬祖佐在投訴函強調，「請記住，這分餐點是供應給一名正被剝奪定期運動的成人。因為酒店客滿了，保全正苦於應對民眾為運動15分鐘外出的需求。這間設施正在營運的標準讓人不能接受，並不等同我被收取的1750英鎊」。