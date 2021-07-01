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剪金正恩頭暴紅的越南理髮師 如今疫下9店剩1店

中央社
2019年「川金二會」在河內市舉行，造型師黎俊陽推出免費幫客人剪「金正恩頭」、「川普頭」走紅。圖為一名越南兒童頂著由黎俊陽打造的「金正恩頭」。（中央社）
2019年「川金二會」在河內市舉行，造型師黎俊陽推出免費幫客人剪「金正恩頭」、「川普頭」走紅。圖為一名越南兒童頂著由黎俊陽打造的「金正恩頭」。（中央社）

相隔近月，越南河內鬆綁部分防疫禁令，曾靠著剪「金正恩頭」竄紅的造型師黎俊陽剛開門一小時就剪了4顆頭，強調以平常心抗疫的背後，他已關了8家髮型沙龍，退守4坪店面。

今年49歲的黎俊陽（Le Tuan Duong）從事美髮業已經30年，他2019年搭著川金二會（時任美國總統川普與現任北韓領導人金正恩會面）在河內登場的熱潮，推出免費剪「川普頭」、「金正恩頭」成為網紅造型師。

怎料一年後新冠疫情肆虐全球，旗下「俊陽髮型沙龍」生意急轉直下，從一名擁有9家店、僱用近百名員工的老闆，如今只剩一間約4坪大的門市，以及一名員工。

河內鬆綁部分防疫禁令當天，黎俊陽上午9時準時開門重新迎客，短短一小時就有4名顧客上門，為了免去民眾到店等候的時間，他也以手機直播，好讓客人掌握現場狀況，離峰前來剪髮。

一連剪完5顆頭以後，黎俊陽終於有空坐下來受訪。談及停業以來的心情，他說，心理壓力一天比一天大，每天躺在家刷手機，看新聞關注疫情發展，看到又能重新開業的訊息，真的是非常開心。

短短2年時間，看著自己的髮型沙龍從暴紅到極衰，黎俊陽最初還保持樂觀，一度利用歇業期間重新裝潢店面，為衝刺疫後經濟做準備，沒想到房東見狀坐地起價漲房租，他轉而遷址到目前的4坪門市。

「度小月」期間，黎俊陽已打算再度複製昔日走紅路徑，結合時事議題推出促銷活動，推動業績走升，但面對未來，黎俊陽坦言難以樂觀。他評估最快要到2022年底，等全球疫苗施打到一定程度後，前景才會比較明朗。

河內市允許理髮廳恢復營業，黎俊陽當天開門一小時就剪了4顆頭。(中央社)
河內市允許理髮廳恢復營業，黎俊陽當天開門一小時就剪了4顆頭。(中央社)

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