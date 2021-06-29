我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

泰國疫情下…無奈的「大象奇妙物語」

聯合新聞網轉角國際
泰國巴蜀府華欣縣竟出現大象破屋事件。(取材自Ratchadawan臉書)
泰國巴蜀府華欣縣竟出現大象破屋事件。(取材自Ratchadawan臉書)

泰國中部巴蜀府的居民Ratchadawan日前被廚房傳來的「砰砰砰」撞擊聲吵醒，原本熟睡的她於是起床到廚房一探究竟，結果發現廚房的牆壁已經被眼前的野生亞洲象——Boonchuay——撞出一個大洞，差點被嚇壞。根據當事人的說法，Boonchuay好像是在尋找食物，並沒有攻擊人類的意圖，而事實上這也不是自家廚房第一次被大象「光顧」了。疫情之下，「人象共處」的問題再度浮現；尤其，當疫情重創泰國旅遊業之際，又會如何影響這個該國的重要吉祥物？

野生象撞民宅 來場深夜食堂

從Ratchadawan拍攝的影片裡，大象在撞壞廚房牆壁之後，用長長的鼻子把櫃子裡的平底鍋、其他烹飪用具都掃在地上，接著再用鼻子嗅了嗅被掃落的物品，隨即捲起一個看似塑膠袋的東西放進嘴裡。Ratchadawan表示這已經不是Boonchuay第一次闖入家中，只是這一次撞壞了廚房，為自己帶來近5萬泰銖（約1600美元）的損失。

「我從小就看到大象會在鎮上尋找食物，但這是牠們第一次撞壞我的家。」Ratchadawan的家會成為大象時常「光顧」的原因在於，Boonchuay所居住的崗卡章國家公園（Kaeng Krachan National Park）就在她家附近。

棲地受到威脅 人象衝突增加

研究大象的紐約大學教授指出，居住在國家公園的大象時常會「造訪」附近農田、損壞農民種植的甘蔗和玉米等，對農民造成非常大的損失。根據CNN報導，這當中的關鍵也在於，儘管泰國約一半的大象棲息地被認為適合長期讓大象居住，但依然受到農業耕地和地方發展的威脅，導致更多的人象衝突。

儘管泰國約一半的大象棲息地被認為適合長期讓大象居住，但依然受到農業耕地和地方發展...
儘管泰國約一半的大象棲息地被認為適合長期讓大象居住，但依然受到農業耕地和地方發展的威脅，導致更多的人象衝突。圖為今年4月，空蕩蕩的泰國普吉島一處大象庇護所，沒有遊客的園區哩，只有一隻孤獨的大象。 (路透資料照片)

針對此現象，當地的環保官員補充，大象闖入村莊雖然極有可能是食物的味道，但不必然是飢餓因素，必須綜合考量個別大象的性格和行為。再者，大象自從與人類有更多緊密接觸之後，習慣也有了變化，例如：牠們開始喜歡吃人類的食物，且受到部分獵人設下食物陷阱的影響下，大象有可能不再往深林裡移動，轉而走向人類的定居地點。

對此，當地人也發展出應對措施，例如Ratchadawan就不會把食物放在廚房，以免吸引大象靠近，「雖然看到大象好像很有趣，但我很擔心牠又要再次回來。」此外，國家公園和鄰近區域的民眾正試圖透過各種方式，不讓大象靠近村莊，但這依然是治標不治本的方式——只要自然生態、國家公園、庇護所等無法滿足大象對食物、水和其他資源等需求，大象自然會想方設法尋找這些資源，而最終結果就會闖入村莊，造成損失，甚至造成自己、人類的死亡。

而事實上，基於疫情持續延燒，泰國政府已經宣布自3月下旬起關閉國家公園，當中也包括Boonchuay居住的崗卡章國家公園。對野生動物而言，一個沒有人類打擾的國家公園是一大福音，當地的國家公園紛紛分享照片和影片，都可以看到各種野生動物悠悠吃飯、休息、打鬧的景象。

圈養象沒遊客 恐隨時被餓死

換言之，居住在國家公園的Boonchuay或許是相對「幸運」的野生大象，大部分居住在庇護所、動物園裡被圈養的大象、其他動物等隨時隨地面臨被餓死的狀況。泰國旅遊業受疫情重創，依靠觀光客衛生的庇護所或動物園等出現財務困境，無從購買食物餵養動物。

國家地理雜誌報導，清邁著名的大象庇護所「Elephant Nature Park」，其創辦人就表示儘管在疫情間收到捐款，但要養活園區內裡103頭大象和照顧牠們的象夫們，不是一件簡單的事。

該庇護所過去會購買被遺棄、被虐待或年老無法工作的大象，再把這些大象帶回庇護所裡圈養，但如今已無力負擔任何購買大象的費用。此外，過去每一頭大象都會有一名專門的象夫負責其生活起居，但許多象夫已被解雇，其中一個與該庇護所合作的大象園區如今只剩下15名象夫來照顧56頭大象。

免載客卻禁錮 成另一種剝削

甚至，有些象夫為了生計，只能把大象帶到街邊乞討。與騎象所帶來的壓力不同，騎象至少能讓大象在免於「鐐銬」的情況下行走，但到街上乞討就意味著象夫必須緊緊「鐐銬」大象，以免其傷害到路人。泰國野生動物之友基金會的創辦人對此表示，如今的大象雖然免於要「載人」的痛苦，但也正因沒有生意而被迫禁錮在同一個地方，長久下來只會造成大象腿部肌肉萎縮，對大象造成另外一種剝削。

對泰國大象而言，現實是：「自由」的野生大象，其棲息地受發展影響而被破壞，最終被迫闖入人類的村莊裡；但被「圈養」的大象也正面臨吃不飽、被剝削的難題。「我不會怪大象」Ratchadawan表示他們明白且同情大象的困境，或許所謂的「人象衝突」只會隨著疫情繼續加劇。(聯合新聞網轉角國際)

當疫情重創泰國旅遊業之際，「人象共處」的問題也再度浮現。(路透資料照片)
當疫情重創泰國旅遊業之際，「人象共處」的問題也再度浮現。(路透資料照片)

泰國 庇護 疫情

上一則

不打疫苗就不賣 莫斯科新規：咖啡廳不服務未接種者

下一則

民兵抗政府軍 衝入緬甸大城

延伸閱讀

深夜食堂之象：泰國疫情下...無奈的「大象奇妙物語」

深夜食堂之象：泰國疫情下...無奈的「大象奇妙物語」
泰國發券刺激消費 專家：大規模接種才能有效振興經濟

泰國發券刺激消費 專家：大規模接種才能有效振興經濟
中國甘肅發現「史前巨犀」新屬種化石 有4頭大象重

中國甘肅發現「史前巨犀」新屬種化石 有4頭大象重
影／婚禮炮竹聲驚動大象 新人會場、車子都毀了

影／婚禮炮竹聲驚動大象 新人會場、車子都毀了

熱門新聞

澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳