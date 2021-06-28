我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

瘋挖鑽石卻得低廉石英 南非淘金客夢碎

綜合報導
數以千計夢想發財的淘金客前往南非一處偏遠鄉村，沒挖到朝思暮想的鑽石，只挖出相對低廉的石英。(路透)
數以千計夢想發財的淘金客前往南非一處偏遠鄉村，沒挖到朝思暮想的鑽石，只挖出相對低廉的石英。(路透)

南非官員日前表示，數以千計夢想發財的淘金客前往一處偏遠鄉村，拿著鋤頭和鏟子大力挖掘，卻沒挖到朝思暮想的鑽石，而挖出的石塊若有任何價值，也只是相對低廉的石英。

中央社報導，一名牧羊人12日在野外發現第一顆不明石頭後，在口耳相傳下，南非各地民眾湧向東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的克瓦拉地村（KwaHlathi），而當地村民早已開始大舉挖掘。

負責經濟發展與觀光的省會官員皮萊（Ravi Pillay）在媒體簡報會中表示，實際走訪當地後，他估算約有3000人前往淘金。

皮萊說，淘金客將採出的樣本送去檢驗，結果顯示，在這個地區挖出的石頭並非人們心中所想的鑽石，不過是石英晶體。

他說，這些石英晶體的價值尚未建立，但必須一提的是，若有任何價值，和鑽石相比也是非常低廉。

他接著說，此一事件凸顯當地民眾所面對的社會經濟挑戰，如南非許多地區，高失業率與貧窮讓居民生活僅夠餬口。

官員在會中表示，當地居民也擔心大批人潮湧入引發許多問題，特別是道路交通及飲用水問題。

皮萊說，前往淘金的民眾如今雖已減至不到500人，卻已對當地帶來明顯傷害。在這個面積約50公頃的地區，到處是深達一公尺的坑洞，使牛隻陷入危險。

他說，還有些人留在當地繼續挖掘，除了破壞環境，也可能有散布新冠病毒的風險，當局敦促他們離開，如有必要，也將強制執法驅離

南非 觀光 驅離

上一則

日本早稻田大學正妹 畢業執導色情片 驚人薪資曝光

下一則

北韓承認金正恩爆瘦 人民受訪：心痛落淚

延伸閱讀

遭鬣狗咬掉左眼鼻子 辛巴威9歲童赴南非接受手術

遭鬣狗咬掉左眼鼻子 辛巴威9歲童赴南非接受手術
南非逾58萬教職員不分年齡 將接種疫苗

南非逾58萬教職員不分年齡 將接種疫苗
波札那發現1098克拉鑽石原石 全球第三大

波札那發現1098克拉鑽石原石 全球第三大
南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄

南非婦生10胞胎稱自然懷孕 創世界紀錄

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免