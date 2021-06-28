瘋挖鑽石卻得低廉石英 南非淘金客夢碎

數以千計夢想發財的淘金客前往南非一處偏遠鄉村，沒挖到朝思暮想的鑽石，只挖出相對低廉的石英。(路透)

南非 官員日前表示，數以千計夢想發財的淘金客前往一處偏遠鄉村，拿著鋤頭和鏟子大力挖掘，卻沒挖到朝思暮想的鑽石，而挖出的石塊若有任何價值，也只是相對低廉的石英。

中央社報導，一名牧羊人12日在野外發現第一顆不明石頭後，在口耳相傳下，南非各地民眾湧向東部瓜祖魯那他省（KwaZulu-Natal）的克瓦拉地村（KwaHlathi），而當地村民早已開始大舉挖掘。

負責經濟發展與觀光 的省會官員皮萊（Ravi Pillay）在媒體簡報會中表示，實際走訪當地後，他估算約有3000人前往淘金。

皮萊說，淘金客將採出的樣本送去檢驗，結果顯示，在這個地區挖出的石頭並非人們心中所想的鑽石，不過是石英晶體。

他說，這些石英晶體的價值尚未建立，但必須一提的是，若有任何價值，和鑽石相比也是非常低廉。

他接著說，此一事件凸顯當地民眾所面對的社會經濟挑戰，如南非許多地區，高失業率與貧窮讓居民生活僅夠餬口。

官員在會中表示，當地居民也擔心大批人潮湧入引發許多問題，特別是道路交通及飲用水問題。

皮萊說，前往淘金的民眾如今雖已減至不到500人，卻已對當地帶來明顯傷害。在這個面積約50公頃的地區，到處是深達一公尺的坑洞，使牛隻陷入危險。

他說，還有些人留在當地繼續挖掘，除了破壞環境，也可能有散布新冠病毒的風險，當局敦促他們離開，如有必要，也將強制執法驅離 。